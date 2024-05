Il salotto musicale di Nevile Reid, ultimo appuntamento a Ravello mercoledì 29

Anche la programmazione di maggio della rassegna “Il salotto musicale di Nevile Reid”, organizzata dalla Fondazione Ravello e firmata da Maurizio Pietrantonio, volge al termine.

A chiudere gli appuntamenti di questo quarto mese di concerti, mercoledì 29 (ore 19) il soprano Maria Meerovich e il pianista Vincenzo Zoppi.

Il duo, nato nell’ottobre del 2020, già nel 2023 vince il concorso Pietro Argento di Gioia Del Colle risultando finalista al Premio Nazionale delle Arti 2023, in rappresentanza del Conservatorio Nino Rota di Monopoli nella categoria Musica Vocale da Camera.

Meerovich, proveniente dalla Scuola delle Arti di San Pietroburgo e Zoppi, prodotto della classe di pianoforte di Domenico Schiattarella al Conservatorio di Salerno, si esibiscono per vari festival e stagioni di concerti in tutta la penisola. Nel 2023 nel Teatro Tosti a Ortona eseguono musiche di Tosti e Ravel; nello stesso anno registrano un clip audio-video del Barbiere di Siviglia di Rossini, trasmesso a febbraio su RaiUno. L’etichetta DaVinci Classics ha messo il Duo sotto contratto per incidere, nel corso del 2024, musiche di Oscar Bruno Klein e Giovanni Sgambati.

A Ravello eseguiranno le Quattro Canzoni d’Amaranta di Tosti con testi di Gabriele D’Annunzio, le Cinq Mélodies populaires grecques di Ravel e un’antologia di romanze da Rachmaninov.

L’accesso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per il pubblico residente e, previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo, per i non residenti. www.ravellofestival.com

Mercoledì 29 maggio, ore 19.00

Maria Meerovich, soprano

Vincenzo Zoppi, pianoforte

Programma

Francesco Paolo Tosti

Quattro Canzoni d’Amaranta (Gabriele D’Annunzio)

Maurice Ravel

Cinq Mélodies populaires grecques

(Testi popolari tradotti da Michel-Dimitri Calvocoressi)

Sergej Rachmaninov

Antologia di Romanze dalle opp. 4, 8, 14, 21, 26