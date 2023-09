Il potente abbraccio della danza, spettacolo a ingresso libero al Teatro della Chiesa di San felice venerdì 29

Spettacolo (con ingresso gratuito) domani, venerdì 29 settembre, a Salerno, presso il Teatro della Chiesa di San Felice e Santa Maria Madre della Chiesa (a Torrione alto, accanto al Parco del Galiziano). A partire dalle 17:30, performances di artisti e danzatori che si esibiranno, con musica dal vivo, in danze popolari dal Sud Italia e dal mondo, in balli di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, danza contemporanea, danze orientali, danza del ventre e tango argentino.

In chiusura, spettacolo di bolle di sapone danzanti per i più piccoli.

L’iniziativa rientra nell’ambito della Settimana Europea dello Sport ed è realizzata dalla A.S.D. Salerno Danza, con il contributo del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri, il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Salerno, e il partenariato tecnico di ONMIC, del Centro Studi e ricerche per il Mezzogiorno e della A.S.D. Aerobic Dance Salerno. I Laboratori di danza gratuiti per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni sono ancora in corso di svolgimento fino a sabato 30 settembre (prenotazioni sul sito www.salernodanza.it) e si inseriscono nel Progetto denominato “Il Potente abbraccio della Danza”; hanno già coinvolto tanti bambini, amorevolmente guidati da autorevoli esperti e docenti del settore: Stefania Preziosi, Annamaria Salzano, Estella Pompa, Giorgia Casciello, Annalisa Farese, Mina Mingarelli, Rosa Vicinanza, Simona Totaro, Luigi Fortunato.

“Con questa iniziativa – commenta Stefania Preziosi, presidente dell’A.S.D. Salerno Danza – che ha vinto un bando del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato al contrasto delle discriminazioni e alla promozione della parità di trattamento, vogliamo avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dello sport e della danza, valori fondamentali da garantire a tutti, perché attraverso lo sport è possibile veicolare i valori dell’inclusione sociale, delle pari opportunità, dell’integrazione culturale, ma anche dell’educazione, della formazione e ovviamente della salute. I nostri Laboratori si incentreranno sui diversi stili di danza: dalla danza moderna a quella contemporanea, all’hip hop fino alle danze popolari ed etniche dal mondo”.