“Sono ancora vivo, tutto bene”. Papa Francesco ha lasciato questa mattina il Gemelli di Roma dopo nove giorni di ricovero. Il Pontefice, sorridente e in buone condizioni, è stato salutato dagli applausi dei tanti presenti all’esterno del Policlinico.

Il Papa ha espresso poi “grande dolore per i migranti” rispondendo alla domanda dei giornalisti sulla tragedia accaduta in Grecia dove hanno perso la vita in centinaia, moltissimi bambini, su un barcone partito dalla Libia. (AdnKronos9