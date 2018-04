Inaugurata sede Centro per l’Impiego Valle dell’Irno a Mercato San Severino.

E’ stata inaugurata, a Carifi, la nuova sede del Centro per l’Impiego della Valle dell’Irno, al servizio dei Comuni di Mercato S. Severino, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Fisciano, Pellezzano, Siano e Roccapiemonte.

Presente al taglio del nastro il Sindaco, Antonio Somma, che ha illustrato le motivazioni che hanno fatto cadere la scelta su Mercato S. Severino, esprimendo soddisfazione per il compimento di un progetto da tempo in cantiere.

“Considerate le ubicazioni dei Comuni che afferiscono al Centro per l’Impiego – ha spiegato il primo cittadino – la nostra Città strategicamente è apparsa quella congeniale ad accogliere l’utenza compresa tra Pellezzano e Castel San Giorgio. L’immobile, di proprietà del Comune, risponde bene alle esigenze di spazio e favorisce la comunicazione ed il confronto, superando la mera concezione del front office quale unica possibilità di contatto”.

Un Centro per l’Impiego meno burocratico, come auspicato il sindaco Somma, che ha proseguito:” E’ fondamentale che il cittadino in cerca di lavoro si senta accolto in uno spazio che gli offra la possibilità di manifestare le proprie richieste e di ottenere riscontri in merito alle esperienze curriculari acquisite”.