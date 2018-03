Presentato il master plan per lo sviluppo turistico della fascia costiera. Il Sindaco di Eboli ha chiesto un ufficio di piano intercomunale.

La rete territoriale ed istituzionale, per la quale l’Amministrazione comunale di Eboli si sta battendo fin dall’insediamento della Giunta Cariello, centra i suoi obiettivi per il territorio, per lo sviluppo e per l’economia.

In mattinata, presso il Comune di Salerno, è stato infatti presentato il master plan del programma di sviluppo urbanistico territoriale turistico dell’intera fascia costiera.

Un programma integrato che attraversa flussi turistici, aspirazioni, vocazioni e possibilità di sviluppo dei comuni di Salerno, Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum ed Agropoli. Un obiettivo raggiunto grazie ad una proficua sinergia messa in campo con i distretti turistici, che si sono impegnati nella redazione del master plan. Sinergia, rete territoriale e collaborazione istituzionale che il Comune di Eboli intende intensificare sempre di più, garantendo spazi di crescita al territorio. «Abbiamo evidenziato la necessità di realizzare un ufficio di piano intercomunale – ha detto il sindaco di Eboli, Massimo Cariello – al fine di pianificare insieme gli interventi necessari per il territorio e per lo sviluppo, attraverso azioni in sinergia che garantiscano territori e comunità. Pensiamo che la strada della collaborazione istituzionale vada perseguita in ogni settore e gli ottimi rapporti istituzionali che Eboli finalmente ha ritrovato negli ultimi anni stanno portando al territorio risultati evidenti». Il master plan presentato questa mattina è frutto del protocollo d’intesa sottoscritto il 6 ottobre 2016 a Salerno, che ora sarà definito attraverso un accordo di programma che sarà poi presentato alla Regione Campania per il finanziamento.