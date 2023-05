Il Liceo Parmenide di Vallo impegnato con i classici del teatro greco.

Ancora una volta la città di Vallo della Lucania punta sulla cultura…lo ha già fatto con la Provvidenza e al De Berardinis teatri di gran successo con tantissimi direttori artistici…ora tocca ai giovanissimi artisti del Parmenide.

Il Liceo Classico Parmenide, sin dagli anni ’80-’90, ha coltivato l’arte teatrale con corsi di dizione e recitazione, grazie alla grande disponibilità di presidi e professori amanti del mondo drammaturgico. Insegnanti-registi e alunni-attori si impegnavano con grande entusiasmo nelle ore pomeridiane per memorizzare interi testi teatrali della tradizione classica e del Novecento, curando con attenzione le coreografie e le scenografie attraverso l’allestimento di un piccolo palcoscenico nell’aula magna dell’Istituto.

Un grande successo in particolare ebbe la rappresentazione dell’Antigone di Sofocle, replicata molte volte davanti a un pubblico partecipe ed emozionato; anche l’Eracle di Euripide suscitò pari entusiasmo da parte di professori, studenti e famiglie.

Altrettanto interessanti furono le interpretazioni degli studenti del liceo classico in “Pensaci, Giacomino!” e in “Sei personaggi in cerca di autore” di Luigi Pirandello; non mancò l’omaggio al teatro tragicomico di Eduardo De Filippo con “Le voci di dentro”.

Il teatro ha sicuramente una funzione didattico-educativa per la crescita umana e culturale dei giovani, perchè rappresenta il luogo per eccellenza di una socializzazione empatica che consente di immedesimarsi nell’altro attraverso emozioni e sentimenti