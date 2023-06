Il cast della serie The 100 all’Outdoor film festival a San Valentino Torio

Outdoor film festival – il primo festival del cinema e delle serie tv all’aperto interamente

organizzato da giovani per i giovani

Dopo il lancio della giuria d’onore capitanata da Michael Caton-Jones, siamo lieti di

annunciare il primo cast internazionale che parteciperà al festival.

Protagoniste della serie record di streaming su Netflix nel 2020, ospiti dell’Outdoor film

festival Lindsey Morgan e Lola Flanery che arriveranno a San Valentino Torio venerdì 30

giugno alle ore 20:00 per sfilare sul red carpet, nella giornata dedicata al Give love. A

seguire alle ore 21.30 ci sarà la proiezione immersiva nell’arena della Villa comunale e

successivamente un dibattito sulla tematica del give – love.

Lindsey Marie Morgan, nata e cresciuta a Houston in Texas, comincia la sua carriera da

attrice al college e dopo qualche anno ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film

“Disconnected- La vita in un click”; di lì una rapida ascesa verso il successo: partecipa al

videoclip di un brano dei Big Time Rush e Snoop Dog, ottiene il ruolo di Kristina nella serie

“General Hospital” per diventare poi parte del cast principale della serie distopica di

grandissimo successo “The 100” dove interpreta Raven Reyes.

Lola Flanery è una giovanissima attrice dall’incredibile talento: esordisce nel mondo del

cinema nel 2015 e nel 2016 partecipa al thriller “Lavender e Sadie’s Last Days on Earth”;

ottiene poi un riconoscimento per aver interpretato la versione più giovane di The Seelie

Queen nella serie fantasy rivelazione degli ultimi anni “Shadowhunters”.

Nel 2017 ottiene il ruolo di Madi sostituendo Imogen Tear nella quinta stagione di “The 100”.

Ricordiamo che i film che hanno partecipato alla prima selezione del festival sono stati 150

da 34 nazioni differenti, giudicati, in una prima fase dall’organizzazione interna;

solo 13 hanno raggiunto le semifinali e, dalla giuria d’onore, ne verranno selezionati solo 6

che concorreranno al Festival e saranno giudicati, in quest’ultima fase, da una giuria

popolare.

Per maggiori informazioni, visita il sito web del festival o seguici sui social media.

Sito web: http://www.outdoorfilmfestival.it/

Instagram: https://www.instagram.com/outdoorfilmfestival.it/

Facebook: https://www.facebook.com/29giugno2023