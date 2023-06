Giornalisti, elezione consiglieri, gli eletti ed il turno di ballottaggio per i professionisti

Ieri si è conclusa la seconda tornata elettorale. Si è votato alla Mostra D’Oltremare dalle ore 10 alle ore 18.

A conclusione dello scrutinio e dopo la somma dei voti espressi in presenza con quelli pervenuti dalla piattaforma i risultati sono questi:

Consiglio regionale professionisti eletti: Ottavio Lucarelli e Concetta Improta che hanno ricevuto rispettivamente 667 e 526 voti (quorum 507) A seguire I colleghi Alfonso Pirozzi (506 voti), Maria Rosaria La Penna (491) Vincenzo Colimoro e Gerardo Ausiello (461) Alessandra Malanga (421), Fabrizio Cappella (362) Dario Sarnataro (343) Antonella Monaco (337), Pietro Treccagnoli (306), Luigi Casciello (285).

I candidati al ballottaggio per ricoprire i 4 posti ancora disponibili per il Consiglio regionale professionisti domenica prossima 25 giugno saranno: Alfonso Pirozzi, Maria Rosaria La Penna, Vincenzo Colimoro (che a parità di voto precede Ausiello per maggiore anzianità di iscrizione all’Ordine), Ausiello Gerardo, Alessandra Malanga, Fabrizio Cappella, Dario Sarnataro, Antonella Monaco.

Per i Revisori dei Conti sono stati eletti i professionisti Francesco Marolda e Concita De Luca.

Tutti eletti i pubblicisti sia per il Consiglio regionale sia per i Revisori dei Conti che hanno abbondantemente superato il quorum. Per il Regionale sono stati eletti Domenico Falco (1189 voti), Salvatore Campitiello (1076) e Massimiliano Musto 994 e per il Collegio dei Revisori dei Conti Francesco Ferraro con 1009 voti.