“Ifta Evening Show”: Vietri sul Mare dal 19 al 21 luglio capitale del fashion tra sfilate e premiazioni.

Vietri Sul Mare diventa per tre giorni la capitale del fashion. Da martedì 19 a giovedì 21 luglio 2022 la prima cittadina della Divina costiera ospiterà “Ifta Evening Show”, la tre giorni di sfilate e di eventi dedicati alla moda femminile per il cocktail e la sera. Con il taglio del nastro della neonata sezione “Ifta Evening Jewels”, che si terrà alle ore 15:00 nella Sala Consiliare del Municipio di Vietri Sul Mare, si inaugura martedì 19 la manifestazione organizzata da IFTA, con il sostegno della Regione Campania, di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, del Comune di Vietri Sul Mare e in collaborazione con CNA Federmoda. Sono 33 le aziende fashion & jewelry coinvolte, 16 i buyer internazionali provenienti da 8 Paesi – Belgio, Francia, Germania, Giordania, Kazakistan, Palestina, Slovenia e Ucraina – e 30 gli operatori, quasi tutti italiani tra compratori, agenti, distributori e buying office. La prima sfilata – Chiringuito Wear – si terrà martedì sera al Molo Marcina, il nuovo attracco di Vietri, con una selezione di 100 outfit che puntano alle mise da sera da indossare per un aperitivo in spiaggia, per una cena a bordo piscina o in barca. Tra le 11 aziende in passerella solo una vincerà il premio The Vibes of Art, messo in palio da Marco Giordano, di Re D’Italia Art, la srl internazionale di editoria e collezionismo d’arte, che sarà protagonista di un evento speciale nel Castello d’Arechi di Salerno. Un groupage di 11 sfilate sarà invece dedicato all’Intimate Fashion Show, propedeutiche agli incontri B2B. Tra i brand di questa tranche, tre big della moda presentaranno le loro preview della primavera-estate 2023: Balestra, con la collezione ready to wear creata da Sofia Balestra; Giada Curti, la griffe romana che ha conquistato, con le sue femminilissime creazioni valorizzate al top nella tranche Resort SS23 e Gianluca Capannolo, lo stilista milanese che con le sue inconfondibili silhouette è presente nelle più blasonate vetrine internazionali. Ifta Evening Jewels è dedicata alla tradizione orafa campana che avrà come cornice la Sala Consiliare del Municipio di Vietri Sul Mare. Gran finale giovedì 21 luglio al Molo Marcina per la sfilata dei 12 finalisti di Ifta Awards 2022, impegnati nella realizzazione di tre outfit ciascuno, costruiti sul tema Cocktail and Evening Rebirth, all’insegna di scelte sostenibili e sociali. Assieme alle modelle sfileranno tre campioni paralimpici della Nazionale italiana: i nuotatori azzurri Emanuele Marigliano e Vincenzo Pirone. e Paolo Mangiacapra, della Nazionale di sitting volley.