L’impegno del “Laboratorio dei Giovani d’Europa di Ottati ”.

A pochi mesi dall’avvio delle attività del progetto “Laboratorio Giovani d’Europa di Ottati” gestito dal Forum dei Giovani di Ottati si possono già registrare i primi obiettivi conseguiti in termini di co progettazione di azioni destinate allo sviluppo locale e alla valorizzazione del territorio.

La rete costituita dal Forum dei Giovani, dall’Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco di Ottati, dall’Associazione Avalon, dalla Polisportiva di Ottati e dalla QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. Snc ha progettato l’iniziativa Ottati Rural Hub con l’obiettivo di attuare azioni tese a valorizzare il patrimonio naturalistico, rurale e turistico del comprensorio prevedendo l’insediamento dei giovani under 35 nelle attività produttive e sociali che caratterizzano l’economia e l’occupazione del Comune di Ottati.

E’ un progetto ambizioso che intende mettere al centro la crescita professionale e l’ impegno dei giovani del Forum di Ottati presieduto da Barbara Marino per soddisfare la domanda territoriale di nuova progettualità e dettare alle Istituzioni una visione dello sviluppo delle aree interne coerente con le proprie vocazioni.

In tale direzione va sottolineato l’apporto dei giovani nella co progettazione di un’altra iniziativa a titolarità del Comune di Ottati denominata VAL.O.RI. (VALORIZZ@ZIONE, OCCUP@ZIONE & RIGENER@AZIONE) a valere sul bando Borghi in Festival. Le azioni del progetto VAL.O.RI riguarderanno la rigenerare di spazi e del Centro storico e dei borghi da destinare ai mestieri dell’artigianato artistico, della cultura, della fruizione culturale e gastronomica del comprensorio destinando contenitori alla cultura, all’imprenditorialità e ai servizi innovativi. Il progetto ha richiesto la costituzione di una altra rete prevedendo il coinvolgimento dell’Osservatorio Politiche Giovanili dell’Università di Salerno, della Soc. Cop. Socrates Scuola di Formazione accreditata, da Incoerenze S.r.l. e della QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. Snc..

Le iniziative suindicate sono state condivise e fortemente sostenuta dal Sindaco Elio Guadagno e dal Vice Sindaco Martino Luongo convinti dell’importanza del coinvolgimento dei giovani di Ottati nella vita politica, economica e sociale del comprensorio degli Alburni.

Le ulteriori iniziative del Forum dei Giovani e del Comune di Ottati riguarderanno l’allestimento di un punto informativo presso il Centro Sociale per l’attività di front office, l’orientamento e il coaching per l’avvio di nuove attività a titolarità giovanile, la realizzazione di workshop formativi, l’organizzazione di un laboratorio di co progettazione e co-working per l’accesso alle opportunità regionali, nazionali e dell’Unione Europea in materia di occupazione giovanile, riqualificazione ambientale, mobilità sostenibile, progettazione e promozione di eventi e di iniziative culturali, sportive, eno-gastronomiche, ecc..