Battipaglia, opere Pubbliche strategiche per la messa in sicurezza del Territorio.

Dopo un lavoro di circa un anno e partecipando a ben due avvisi pubblici emanati dal Ministero dell’Interno si è arrivati ad ottenere finanziamenti sulla progettazione di opere pubbliche strategiche per la messa in sicurezza del nostro territorio.

Difatti con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2020 viene riconosciuta la correttezza in tal senso della programmazione di opere pubbliche del Comune di Battipaglia e contestualmente trasferiti i seguenti fondi per la progettazione:

Opera pubblica: “Interventi di mitigazione del rischio idraulico Fiume Tusciano” , per un investimento complessivo di 6 milioni di euro . I fondi per la relativa progettazione, per un importo di €.320.000’00 , sono stati già trasferiti al Comune con obbligo di affidare i relativi servizi di ingegneria ed architettura entro il 7 marzo 2021 ;

, per un investimento complessivo di . I fondi per la relativa progettazione, per un importo di , sono stati già trasferiti al Comune con obbligo di affidare i relativi servizi di ingegneria ed architettura entro il ; Opera pubblica: “Messa in sicurezza reticolo stradale cittadino” , per un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro . I fondi per la relativa progettazione, per un importo di €.210.000’00 , saranno trasferiti al Comune entro il 28 febbraio 2021 , con obbligo di affidare relativi servizi di ingegneria ed architettura entro il 28 maggio 2021 ;

, per un investimento complessivo di . I fondi per la relativa progettazione, per un importo di , saranno trasferiti al Comune entro il , con obbligo di affidare relativi servizi di ingegneria ed architettura entro il ; Opera pubblica: “Demolizione Edificio Scolastico JF Kennedy in Via Belvedere con ricostruzione nuovo edificio scolastico in Via Belvedere fuori dalla perimetrazione delle aree a rischio inondazione”, per un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro . I fondi per la relativa progettazione, per un importo di €.280.000’00, saranno trasferiti al Comune entro il 28 febbraio 2021 , con obbligo di affidare relativi servizi di ingegneria ed architettura entro il 28 maggio 2021 ;

Entro il prossimo 15 gennaio 2021 , data prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10 dicembre ultimo, proseguendo lungo questa direttrice di specifica programmazione di messa in sicurezza del territorio, intendiamo candidare, a valere sulla successiva annualità 2021, la demolizione e ricostruzione della Scuola dell’Infanzia “Via Rosario”, continuando così gli interventi di sostituzione e rigenerazione del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, e la realizzazione di collettori di allontanamento acque meteoriche a partire dal quadrante sud est del territorio comunale.

L’8 gennaio prossimo verrà pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Bando/Disciplinare di Gara Europea per l’affidamento dei lavori di costruzione della nuova scuola “Fiorentino”, per un investimento complessivo di 7,2 milioni di euro;

Un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto va, in primis all’Assessore Cerullo per la dedizione e l’umiltà con cui ha coordinato le attività dell’Amministrazione al riguardo, a tutti gli Assessori ed a tutti i Consiglieri Comunali che hanno reso possibile raggiungere questi traguardi, ognuno per il proprio contributo e specifica competenza, e agli uffici comunali tutti che hanno collaborato con entusiasmo e passione mettendosi a disposizione degli interessi dei cittadini.