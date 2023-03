Gruppo Industriale Buoninfante presente al Salone del Mobile 2023.

Gruppo Industriale Buoninfante non manca all’appuntamento e per la 15esima edizione consecutiva parteciperà al Salone Internazionale del Mobile di Milano. Alla kermesse, che si svolgerà nella tradizionale location di Rho – Fiera Milano da martedì 18 sino a domenica 23 aprile, prenderanno parte migliaia di espositori da tutto il mondo. Tra le più prestigiose fiere nel settore dell’arredamento, il Salone del Mobile si preannuncia anche quest’anno ricco di novità.

E l’azienda, in linea con questa tendenza, approfitterà dell’occasione per presentare nuovi prodotti originali e innovativi.

Ci sarà spazio anche per il brand X-BIO, che di recente ha ottenuto il premio Eletto Prodotto dell’Anno 2023 assegnato al modello X-BIO Circulife e che avrà un’area dedicata dello stand: il progetto ambizioso e rivoluzionario prevede una linea di materassi dall’eccellenza brevettata, la cui testimonial è Elisabetta Gregoraci, che rispecchia i principi dell’eco-sostenibilità. X-BIO già da tempo è presente nei mercati nazionali e internazionali, ed oltre che per la qualità si caratterizza per l’innovazione e il design: due tratti distintivi del Salone del Mobile di Milano.

«Da tempo abbiamo deciso di investire in un nuovo modello circolare per raggiungere, entro il 2025, il traguardo del 100% di eco-sostenibilità. Così è nato il progetto Circulife, un modello che mira alla salvaguardia del Pianeta e a ridurre l’impatto ambientale tramite la filosofia del “Riduci – Riusa – Ricicla”. Tutte le novità che presenteremo al Salone del Mobile 2023 vanno in questa direzione» afferma Enzo Buoninfante, CEO di Gruppo Industriale Buoninfante. «Il Salone del Mobile per noi ha sempre rappresentato un punto di partenza e mai d’arrivo. Terminata l’edizione 2022 abbiamo sin da subito lavorato per il 2023. Ed è un lavoro che ha dato i suoi frutti: porteremo al Salone dei prodotti innovativi ed in linea con la filosofia aziendale che stiamo portando avanti. Ci attendono grosse novità» ha aggiunto Gianluca Di Giovanni, Brand Manager X-BIO e CMO Buoninfante.

Saremo presenti al Salone del Mobile 2023, a Rho – Fiera Milano, presso lo Stand L09 – L11 / Hall 24: vieni a trovarci!