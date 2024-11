Givova Scafati, ritorno alla vittoria

Torna a vincere la Givova Scafati e lo fa sbloccandosi dinanzi al pubblico amico, uno Stewart da favola (35 punti) annienta la resistenza della Vanoli. La pesante assenza di Rob Gray, un Jordan McRae ancora non inserito al meglio negli schemi di coach Marcelo Nicola (soli due allenamenti nelle gambe) e le precarie condizioni di capitan Pinkins rendono i 2 punti conquistati a discapito di una diretta concorrente come Cremona ancor più pesanti per la truppa gialloblù. L’85-77 del 40’ è frutto sì di una gran prova balistica di Elijah Stewart (11/16 al tiro), ma anche e soprattutto delle grandi percentuali da 2 (14/26) e 3 punti (12/24) e della ragguardevole applicazione difensiva che per larghi tratti della gara tutto il team dell’agro ha messo sul parquet.

Prossimo appuntamento per la Givova in quel di Treviso, alle 17:00 di domenica 10 novembre la sfida alla Nutribullet di coach Frank Vitucci.

LA CRONACA DEL MATCH

QUINTETTI

SCAFATI: Cinciarini, Stewart, McRae, Pinkins (K), Sorokas.

CREMONA: Davis, Lacey (K), Jones, Eboua, Owens.

PRIMO QUARTO

Scontro diretto della Beta Ricambi Arena – PalaMangano che viene aperto dal 2+1 prima e dalla tripla poi di uno scatenato Stewart, per la Vanoli risposte di Eboua e capitan Lacey, 6-4 dopo i primi 120” di gara. Cinciarini segna dall’arco dei 6.75, Jones con gli effetti speciali, il solito Lacey ed Eboua regalano il primo vantaggio agli ospiti, 11-14 a 4:28 dalla prima sirena. Primi cambi per coach Nicola, il quale trova da Akin nuova verve e da Stewart (già in doppia cifra dopo poco meno di 7’) nuovamente le redini della gara, 18-14. Nikolic vola a schiacciare, Davis firma la nuova parità, Zanelli dall’angolo ed un’altra magia di Stewart consentono alla Givova di chiudere avanti al 10’, 22-20.

SECONDO QUARTO

Un Akin dirompente continua a creare problemi alla difesa lombarda, Poser e Nikolic rispondono presente, i liberi del britannico in maglia numero 47 valgono il +3 Givova al 12’, 29-26. Booth e Miaschi realizzano dalla lunga distanza, l’asse Davis-Owens regala spettacolo e consente a coach Cavina di mettere la freccia a 6 primi e 25 secondi dall’intervallo, 32-33. Sorokas e Miaschi piazzano il contro-break, ma la Vanoli resta incollata alla targa gialloblù con 3:38 da giocare per chiudere la seconda frazione di gioco, 39-38 il punteggio. Il duello Akin-Owens continua tra sgomitate nel pitturato e grandi gesti atletici, ma stavolta è nuovamente una tripla di Stewart a dare due possessi di vantaggio ai padroni di casa: al 18’ Scafati avanti 44-38. In uscita dal timeout di Cavina Lacey accorcia le distanze, una schiacciata devastante di Sorokas infiamma il palazzo, primi minuti in maglia Givova per Ulaneo, un cui fallo concede punti dalla lunetta a Zampini, gli ultimi dei primi venti minuti di gioco. Al riposo lungo gialloblù avanti 46-42 con Stewart (16) ed Akin (11) mattatori.

TERZO QUARTO

Con l’aiuto del ferro Eboua inaugura il secondo tempo della Beta Ricambi Arena – PalaMangano, botta e risposta da 3 punti tra Cinciarini e Jones, Stewart li emula subendo anche fallo, 53-47 al 22’. Anche Lacey si unisce al festival del tiro dall’arco, momento di appannamento per un team gialloblù nervoso, a metà della terza frazione punteggio sul 55-52. La “sfida nella sfida” tra Stewart e Lacey tiene la gara in equilibrio, al 27’ ancora +3 Givova (60-57). Zanelli è perfetto dalla linea della carità e lotta come un leone in difesa, match che sale d’intensità e trova in una perla di Lacey ed i punti 25, 26, 27, 28 e 29 di Stewart un finale di quarto mozzafiato: 67-61 al 30’.

QUARTO QUARTO

La panchina gialloblù si vede fischiata un fallo tecnico in avvio di quarto periodo, Scafati risponde ad una Vanoli perfetta in lunetta con la sesta tripla della serata di un favoloso Stewart, Cavina chiama timeout ad 8:40 dal termine della contesa sul 70-64. Nikolic e Miaschi volano a canestro, Davis punisce con la tripla, McRae s’iscrive a referto al 34’, un canestro di Cinciarini “alla Cinciarini” vale il +8 quando 5 primi e 16 secondi separano il match dal gong, 77-69. Jones forza e sbaglia da 3 punti, le difese continuano ad essere asfissianti, a trovare il bandolo della matassa è ancora un monumentale Stewart, 80-70 al 37’. Lacey non vuole saperne di mollare ma è impreciso in lunetta, fa meglio l’altro capitano (Pinkins), massimo vantaggio Givova a 2:17 dalla fine, 82-71. Tripla di Lacey sputata dal ferro, Cinciarini è glaciale ai liberi, linea del traguardo vicinissima per gli uomini di coach Nicola. Cremona prova il tutto per tutto con Stefan Nikolic nel finale, ma non basta: Scafati si sblocca alla Beta Ricambi Arena e torna a vincere dopo 4 ko filati, al 40’ il punteggio è 85-77. Due punti che valgono doppio per i gialloblù.

In attesa di recuperare Rob Gray ed inserire negli schemi l’ultimo arrivato McRae, la Givova si gode un fantasmagorico Elijah Stewart da 35 punti con 7/9 da 3 punti. Prossimo appuntamento domenica 10 novembre alle ore 17:00 al PalaVerde di Treviso per la sfida alla NutriBullet.

LA SALA STAMPA

Coach Marcelo Nicola: «Contentissimo per i miei ragazzi. Sapevamo di affrontare una squadra composta da giocatori che producono tanto, era una partita dura, ma noi eravamo decisi e motivati nel portare a casa la posta in palio. C’era ansia per il momento, ma i ragazzi si allenano alla grande e meritavano questa vittoria; una menzione speciale per il nostro capitano Pinkins che ha giocato col naso praticamente rotto. Ora dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, cercando di produrre quante più vittorie possibili. Era difficile amalgamare un gruppo di giocatori completamente nuovo, ma siamo felici e di questo voglio ringraziare il mio staff; ora l’imperativo è continuare a lavorare in silenzio per toglierci altre soddisfazioni. Gray? Ha riportato una brutta distorsione alla caviglia settimana scorsa a Venezia, speriamo di riaverlo con noi a Treviso».

I TABELLINI

SCAFATI: Sangiovanni ne, Zanelli 4, Ulaneo, Sorokas 8, Greco ne, Miaschi 8, Pinkins 5, Cinciarini 11, Stewart 35, Akin 11, McRae 3, Hruban. ALL. Marcelo Nicola, ASS. Damiano Pilot e Domenico Chiariello.

CREMONA: Eboua 9, Booth 3, Jones 11, Davis 6, Conti, Zampini 2, Nikolic 13, Poser 7, Lacey 20, Owens 6. ALL. Demis Cavina, ASS. Pierluigi Brotto e Carlo Campigotto.

ARBITRI

Giovannetti-Gonella-Gagliardi

PARZIALI

22-20, 24-22, 21-19, 18-16.

SPETTATORI

1845 unità.