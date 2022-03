Giornata Nazionale del Paesaggio, il programma delle iniziative dei Musei Campani.

Il 14 marzo torna la Giornata Nazionale del Paesaggio, nata sei anni fa per promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini attraverso attività promosse dal Ministero della Cultura sull’intero territorio nazionale, che quest’anno finalmente torna con iniziative in presenza, compatibili con le disposizioni vigenti anti Covid-19.

La Giornata nazionale del Paesaggio, fin dalla sua prima edizione, coincide con l’impegno della Direzione regionale Musei Campania per la salvaguardia del paesaggio storico e la sostenibilità ambientale, attraverso azioni e iniziative che intendono rafforzare il paesaggio quale valore identitario del Paese da trasmettere alle giovani generazioni per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile.

Al tema, quest’anno ancora più attuale per le sfide legate alla transizione ecologica e allo sviluppo di stili di vita ecosostenibili, obiettivi compresi nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile dell’ONU, saranno dedicate visite guidate, convegni, attività didattiche, mostre e laboratori creativi, per promuovere la sensibilizzazione, l’educazione e la conoscenza del paesaggio campano, contribuendo a favorire un rapporto sempre più consapevole tra comunità e territorio.

Le iniziative, organizzate dai Musei e siti della rete in collaborazione con associazioni ed enti del territorio, prenderanno il via già a partire da questo fine settimana, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 marzo, per concentrarsi nella giornata di lunedì 14, e proseguire fino alla fine del mese.

Tutti gli eventi in programma sono disponibili sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei Campania (www.musei.campania.beniculturali.it) e nella sezione dedicata alla Giornata del Paesaggio del sito web del MiC (www.cultura.gov).

Giornata nazionale del Paesaggio 2022_Programma iniziative della DRM Campania