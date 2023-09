Giornata mondiale la fisioterapia, le iniziative dell’Ordine di Salerno

La giornata è un’opportunità per conoscere il lavoro che i fisioterapisti svolgono per la salute dei pazienti e dei cittadini.

Il tema proposto dalla Federazione nazionale è “La fisioterapia in tutti i luoghi di vita”, includendo certamente tra questi ospedale, casa, RSA, luoghi di lavoro, scuole , palestre .

Quest’ anno l’8 settembre sarà la prima giornata mondiale dall’ istituzione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti.

38 ordini territoriali hanno aderito per sottolineare il valore aggiunto alla qualità di vita che la professione assicura.

Pertanto OFI Salerno unitamente ad AIFI sezione territoriale Campania ha organizzato un programma di attività che avranno inizio l’11 settembre e si concluderanno il 7 ottobre.

L’ ordine dei fisioterapisti di Salerno l’ 11 settembre incontrerà la cittadinanza dalle ore 1800 alle 2000 in sede OFI Salerno in via Lanzalone, 12.

Il consiglio direttivo, unitamente al gruppo di lavoro, sarà disponibile a informare i cittadini sulla gestione del dolore artrosico in tutti i luoghi di vita.

“L’11 settembre, sottolinea la presidente Maria Consiglia Calabrese, per noi è davvero importante: è un’ulteriore occasione per celebrare la fisioterapia, le battaglie dei nostri pazienti e anche i successi e la loro fiducia. E’ un evento divulgativo/informativo dove il nostro gruppo di lavoro distribuirà delle brochure informative e sarà disponibile per delucidazioni riguardanti l’attività svolta dal’OFI di Salerno. Le attività si concluderanno a Piaggine il 7 ottobre dove incontreremo colleghi e utenti del Cilento collinare”.