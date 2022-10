Giornata del Contemporaneo e Famiglie al Museo, weekend ricco al Museo di Pontecagnano.

Sabato 8 ottobre 2022 torna la Giornata del Contemporaneo, la manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nella diciottesima edizione – che come tradizione si svolgerà su tutto il territorio nazionale – il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano e le Associazione Artéclaté e Paesaggi Narranti, propone l’ingresso gratuito al museo con visita guidata alle opere d’arte contemporanea del MAP con l’obiettivo di avvicinare i visitatori alla conoscenza del contemporaneo, stimolando la riflessione sull’interazione tra attualità dell’arte antica e impulso innovativo delle esperienze artistiche odierne.

La visita approfondirà il dialogo tra archeologia e arte contemporanea, iniziato al Museo degli “Etruschi di frontiera” nel 2013 con la Rassegna “Contemporaneamente Museo” e proseguito con mostre, happening e nuove acquisizioni, consentendo ai partecipanti di guardare l’antico con gli occhi del presente. Il pubblico potrà soffermarsi sulle opere di Pietro Lista, “Cavallo” (1975) e “Senza titolo” (2016), sull’installazione di Perino&Vele “The Big Archive” (2016), sull’opera collettiva “Matres – Donne di terra Donne di fuoco” (2015) delle artiste ceramiste di Pandora, sulla scultura multi materica di Franco Anfuso “A Gianni” (2018).

La prenotazione è consigliata e da effettuare telefonando al n. 349 7396994.

Ingresso al museo gratuito per l’intera giornata e visita guidata gratuita alle ore 17.30 in occasione della Giornata del Contemporaneo.

Per la partecipazione agli eventi è raccomandato l’uso della mascherina e il rispetto della normativa anti-COVID vigente.

Domenica 9 Ottobre il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ‘Gli Etruschi di frontiera’, in collaborazione con Argonauta–Didattica e servizi per la cultura, aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (#FAMU2022) con un programma di attività ludico-didattiche dedicate a tutta la famiglia, in linea con il tema di quest’anno “Diversi ma uguali”.

Archeo MEMORY | Il Family Game degli Etruschi di frontiera – visita tematica e attività ludico-didattica

domenica 9 ottobre, ore 10.00 – 13.00

L’attività organizzata per la mattinata di domenica prevede la partecipazione di tutta la famiglia alla visita tematica al Museo e al gioco ArcheoMEMORY con la guida di archeologi esperti nella didattica museale. Bambini, ragazzi, genitori e nonni potranno cimentarsi nel famoso gioco di associazione delle immagini, ispirato in questa occasione alla collezione degli “Etruschi di frontiera”, che aprirà diversi spunti di riflessione sui temi dell’uguaglianza, dell’inclusione, del rispetto e della tolleranza.

L’attività è adatta a bambini dai 4 anni in su.

Primo turno: ore 10,00. Secondo turno: ore 11,30.

La prenotazione è obbligatoria da effettuare telefonando al n. 3395099983.

La visita tematica al Museo e le attività didattiche sono a cura degli archeologi di Argonauta – didattica e servizi per la cultura.

L’ingresso al museo e la partecipazione alle attività sono gratuiti fino ai 18 anni. Per gli adulti è previsto il biglietto di ingresso al museo di 2 euro. Per la partecipazione agli eventi è raccomandato l’uso della mascherina e il rispetto della normativa anti-COVID vigente.

INFO

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

tel: 089/848181 – fax: 089.3854253

drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it

www.musei.campania.beniculturali.it

