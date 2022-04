Ginnastica, dall’Egitto all’Azerbaigian: Salvatore Maresca continua la sua scalata internazionale!

Continua la scalata internazionale del nostro campione Salvatore Maresca.

Convocato per l’Apparatus World Cup del 17-20 marzo tenutasi al Cairo, in Egitto, porta a casa l’ennesima medaglia internazionale salendo sul terzo gradino del podio della Coppa del Mondo di specialità, con un fantastico esercizio agli anelli che gli permette di ottenere il punteggio di 14,630.

Poco dopo essere rientrato dall’Egitto, il 29 marzo è nuovamente in partenza per l’Apparatus World Cup di Baku in Azerbaigian (31 marzo – 3 aprile), dove non si presenta solo come specialista agli anelli, ma si esibisce anche al volteggio e al corpo libero.

Durante la giornata di qualifica di ieri, Salvatore ottiene agli anelli lo strabiliante punteggio di 14.800, che gli consente di essere il primo in classifica ed andare di diritto alle finali di domani.

Buone prestazioni anche al corpo libero e al volteggio, nonostante non siano i suoi attrezzi di punta.

Queste Coppe del Mondo (a differenza del circuito delle World Cup) servono agli atleti per entrare in una classifica complessiva e poter accedere alle Olimpiadi come specialisti.

I compagni e l’intera Società fanno un enorme in bocca al lupo al loro Thor per la finale di domani, con l’auspicio di aggiungere un’ulteriore medaglia internazionale alla già vasta e preziosissima collezione!

Gamba Thor!!!