Genea Lanzara Handball, pari a Palermo.

Un altro punto in cassaforte per i salernitani della Genea Lanzara. Alla ripresa delle ostilità, dopo una pausa lunghissima per i ragazzi di coach Manojlovic a causa delle positività al Covid riscontrate a fine gennaio nel gruppo squadra, capitan Giordano e compagni impattano in casa del CUS Palermo.

Un punto, per i tanti fattori alla vigilia, prezioso e che, complice gli altri risultati della giornata, regala ai salernitani nuovamente la seconda posizione del raggruppamento nonostante le tre gare ancora da recuperare.

I cinquanta giorni lontani dal campo per i salernitani si sono fatti sentire, non è un caso se la Genea ha faticato ad entrare nel ritmo della gara, regalando difatti i primi venti minuti ai padroni di casa. Così come i palermitani risultavano privi di pedine importanti, anche nelle fila dei campani si sono registrate due defezioni dell’ ultimo minuto, quella del capitano Giordano, in panchina solo per onor di firma, e del mancino Avallone. I siciliani hanno dato il cuore per agguantare un successo sfumato solamente nelle battute finali della gara, complice la segnatura del terzino De Luca a quindici secondi dal triplice fischio finale.

I siciliani hanno raggiunto il massimo vantaggio al 24’ sul 12-5, col Lanzara che registra un mini break nel finale del primo tempo portandosi negli spogliatoi sul 12-8. Nella ripresa il -1 arriva sul 14-13, le squadre si rincorrono nel punteggio sino al 20-19, quando Manno e Spoto portano il Palermo sul 22-19. Nel finale, ennesima reazione di orgoglio dei salernitani che con l’ennesimo break di tre reti chiudono sul 22 pari.

CUS PALERMO – GENEA LANZARA 22:22

CUS PALERMO: Alieri, D’Arpa, Guardì 5, Intravaia, La Mantia 3, Lima 3, Lopes, Manno 6, Mattaliano 1, Parrino, Piscopo, Sciume, Spoto, Terracchio, Testa 4, Vitale. All: Tornambè

GENEA LANZARA: Bellini, Biraglia, Coppola, De Luca 6, Di Giuseppe, Di Marcello, Fiorillo 3, Giordano, Iorio, Lettera 3, Manojlovic 7, Milano A., Milano C., Senatore M. 3, Senatore A., Vitiello. All: Manojlovic

ARBITRI: Campailla – Guttadauro