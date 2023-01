Gal Terra è Vita, via ai bandi con i fondi europei. Gioia: “Chance di sviluppo per il territorio”. Ripartono gli incontri nei comuni.

Al via i bandi del Gal Terra è Vita, e intanto riprendono gli incontri nei comuni. Come preannunciato nelle settimane pre-natalizie, sono stati pubblicati lo scorso 9 gennaio gli avvisi relativi a quattro misure: Sostegno alla (nuova) adesione a regimi di qualità; Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali; Agricoltura sociale, alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici-privati; Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali.

“L’apertura dei bandi rappresenta una grande opportunità per accedere ai finanziamenti europei legati alla crescita e alla promozione del territorio- sottolinea il presidente del Gal Terra è Vita, Franco Gioia – Per chi voglia aderire c’è tempo fino al prossimo 3 marzo. Si tratta di risorse stanziate appositamente per valorizzare le tipicità locali, in particolare quelle legate all’attività delle nostre aziende agricole”. Nel frattempo, per quanto riguarda la prossima programmazione, sono ripartiti gli appuntamenti nei comuni che compongono il Gal: “La prima tappa del nuovo ciclo si è tenuta il 10 gennaio a Baronissi – ricorda Gioia – Proseguiremo negli altri comuni per portare tutti a conoscenza degli interventi messi in campo”.