Gabriella Grieco venerdì 25 al Teatro Giovanni Paolo II per la Giornata contro la violenza sulle donne.

Non poteva che tingersi di rosa l’incontro che Coraggio Salerno ha in programma nell’ambito del Booksharing e dell’iniziativa Lo Scrittore della porta accanto. L’incontro sarà declinato interamente al femminile e dunque sarà una donna la nostra scrittrice della porta accanto: Gabriella Grieco. Perfetta per un appuntamento che coincide con la Giornata Internazionale per il Contrasto alla Violenza sulle Donne che sarà celebrata, come ogni anno, il 25 Novembre.

Ci ha, innanzitutto, intrigata la presentazione che fa di sé: “scrittrice, e un po’ strega, Gabriella scrive, e Sybilia è un po’ strega”. Parlando con lei scopriamo poi che scrivere è la sua passione, il suo divertimento e la sua consolazione; che i suoi personaggi sono i suoi amici che le tengono compagnia, e che le piace indagarne la psicologia e le motivazioni alla base del loro carattere. Queste, sono quasi sempre donne: forti, sottomesse, esacerbate, cattive. Ma è nel romanzo del 2018 “L’amore liquido” che Gabriella entra nel vivo della violenza sulle donne; infatti in questo libro la protagonista, Anna, si ritrova a vivere una vita triste e non sua, vittima di soprusi psicologici, solo per non dare fastidio a suo marito; situazione questa in cui molte donne possono ritrovarsi e da cui spesso si origina la tragedia quotidiana del femminicidio. Anna trascina stancamente la sua vita, adattandosi e non ribellandosi finché un incontro non le darà la forza di spezzare questa catena. Abbiamo invitato Gabriella e le amiche del Centro Antiviolenza Leucosia di Differenza Donna, che da tanti anni sono impegnate a dare aiuto a donne o minori vittime di violenza. Sarà un momento di crescita per tutti noi e Coraggio Salerno ha per questo voluto fortemente che tale incontro si svolgesse proprio in tale circostanza. Vi invitiamo dunque a partecipare VENERDI’ 25 NOVEMBRE ALLE ORE 18.00 PRESSO LA SALA TEATRINO SAN GIOVANNI PAOLO II in Via Dalmazia ( accesso dal corridoio che porta al Cinema San Demetrio)