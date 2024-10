Forum Leader 2024: Giffoni Valle Piana ospita il futuro dello sviluppo rurale e turistico

Prosegue a Giffoni Valle Piana il Forum Leader 2024, giunto alla sua quinta edizione, che fino al 19 ottobre riunisce i protagonisti dello sviluppo rurale e territoriale italiano. Organizzato dal GAL Colline Salernitane presso la Multimedia Valley, l’evento vede la partecipazione di oltre 100 Gruppi di Azione Locale (GAL) e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di delineare il futuro delle aree rurali del Paese attraverso un dialogo aperto su innovazione, sostenibilità e valorizzazione dei territori.

Le giovani idee per il rilancio delle aree rurali

Uno dei momenti più significativi della seconda giornata è stato il Forum Leader Giovani, dove giovani provenienti da 13 regioni italiane hanno presentato proposte innovative per lo sviluppo delle aree rurali. Tra i progetti in evidenza, ha trionfato “In loco – esperienze locali”, un’iniziativa che promuove il turismo di prossimità e l’esperienza autentica nei territori rurali. Il progetto mira a stimolare l’interesse per un turismo lento e sostenibile, capace di attrarre visitatori in cerca di emozioni genuine e legami con le tradizioni locali.

Durante la sessione, esponenti della Rete Rurale Nazionale, come Chiara Salerno e Gabriella Ricciardi, insieme a Matteo Ansanelli, Direttore nazionale di AGIA (Associazione Giovani di CIA Agricoltori), hanno discusso con i partecipanti delle prospettive di crescita per i territori rurali, sottolineando il ruolo cruciale delle nuove generazioni nel guidare il cambiamento. Raffaella Di Napoli, dirigente della Rete Rurale Nazionale, ha chiuso la sessione esprimendo apprezzamento per la qualità e la creatività dei progetti presentati.

Claudio Gubitosi: “Giffoni come esempio di trasformazione”

Il momento culminante della giornata è stato segnato dalla Lectio Magistralis di Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Experience, che ha sottolineato come Giffoni Valle Piana, un tempo una piccola area rurale, sia riuscita a trasformarsi in un centro di innovazione culturale e tecnologica grazie a una visione lungimirante e a progetti ben pianificati. “Giffoni è un esempio di come un territorio possa cambiare radicalmente il proprio destino – ha affermato Gubitosi – diventando un polo di riferimento per l’innovazione e la creatività. Questo Forum dimostra che le aree rurali non sono più periferiche, ma al centro delle strategie di sviluppo per il futuro.”

Anche Eligio Troisi, coordinatore del GAL Colline Salernitane, ha espresso la propria soddisfazione per la grande partecipazione registrata all’evento: “Oltre 100 GAL, tra presenze fisiche e collegamenti da remoto, stanno contribuendo a un confronto ricco e costruttivo. È un segnale forte che dimostra quanto sia importante lavorare insieme per costruire un futuro sostenibile per le aree rurali italiane.”

Il programma del 18 ottobre: politiche e strategie per le aree rurali

La terza giornata del Forum, prevista per oggi, 18 ottobre, si aprirà alle 09:30 con una sessione dedicata all’integrazione tra politiche, risorse e strumenti per lo sviluppo delle aree rurali. Sarà presentato il Masterplan, un documento strategico che traccerà le linee guida per il futuro dei territori rurali, con interventi di esperti come Salvatore Tosi, direttore del GAL Metropoli Est, e Michele Palmieri, Direttore Generale della Difesa Suolo.

A seguire, dalle 11:30, si terrà un confronto istituzionale sul modello LEADER e sull’esperienza dei GAL come strumento per facilitare lo sviluppo territoriale. Saranno presenti figure di rilievo, tra cui Antonio Giuliano, presidente del GAL Colline Salernitane, Francesco Domenico Moccia dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. Durante questa sessione sarà firmato un accordo di collaborazione con il Consorzio EDAMUS, che confermerà la partecipazione al Salone della Dieta Mediterranea.

Il pomeriggio vedrà la presentazione dei risultati dei laboratori sui temi dell’innovazione e della valorizzazione territoriale. Tra i progetti che verranno esposti, il laboratorio “LIMINAL EMBASSY”, presentato da Patrizia Di Fazio, e “EFFETTO LEADER”, introdotto da Francesco Miccichè, animeranno il dibattito sulle nuove soluzioni per lo sviluppo rurale. La giornata si concluderà con una riflessione sul ruolo della comunicazione nel raccontare e promuovere le azioni di sviluppo nei territori rurali.

Una visione condivisa per il futuro

La giornata terminerà con la presentazione del Manifesto di Giffoni, un documento che riassume le idee e gli obiettivi strategici elaborati durante il Forum per delineare il futuro delle aree rurali italiane. A seguire, una cena sociale presso il Complesso Monumentale di San Francesco, dove i partecipanti potranno gustare prodotti locali e partecipare a un laboratorio dedicato alla preparazione di dolci tradizionali.

Il Forum Leader 2024 continua a porsi come un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nei territori rurali, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per i giovani e le comunità locali, costruendo una rete solida e una visione condivisa per il futuro.

www.forumleader.it