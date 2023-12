“Fisco e Giustizia da Liberali”, lunedì 4 in Camera di Commercio

L’iniziativa, promossa da Nova Juris, associazione per la Costituzione e la buona giustizia, presieduta dall’avvocato Luca Monaco, dal giornalista Gigi Casciello, deputato della XVIII legislatura e dall’’on. Antonio D’Alessio.

Dopo gli incontri svoltisi in Veneto, Umbria, Piemonte, Toscana e Lombardia, proseguirà in Campania il tour “Insieme si può” , il cui titolo ha vari significati, come spiegano Costa e Marattin: “che ogni proposta politica non può esimersi dall’affrontare il tema dell’economia e del fisco come quella della giustizia, argomenti strettamente legati da affrontare congiuntamente e che il legame e le battaglie politiche trovino il proprio senso nella comunanza e vicinanza di valori: un riformismo liberale che offra ai cittadini una valida alternativa all’attuale bipopulismo, che si confronta su temi sociali ed economici con un approccio dialogante, liberale e garantista. La nostra identità è chiara. Non ci sono secondi fini: semplicemente abbiamo voglia di confrontarci e di discutere con chi ci ha votato, ma anche con chi non l’ha fatto”.

L’avvocato Luca Monaco, presidente di Nova Juris, introdurrà l’incontro.