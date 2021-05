FIGC, oggi Consiglio federale, si discute anche di Salernitana, Lotito non molla, spunta Della Valle.

Andrà in scena oggi con inizio alle ore 11 in modalità videoconferenza, il Consiglio federale della Figc. Tra i temi all’ordine del giorno, quello sulle licenze nazionali per la stagione prossima, e la situazione legata alla proprietà della Salernitana dopo la promozione del club campano in Serie A e l’obbligo di Claudio Lotito di cedere le sue azioni di maggioranza in base all’articolo 16 bis delle Noif.

A questo proposito, circola il nome della famiglia Della Valle come possibile acquirente, ma ci sarebbe anche un fondo statunitense che nei mesi scorsi, sempre in Campania, è stato vicino all’acquisto del Sorrento, club attualmente in Serie D.

Fuori dall’ordine del giorno, invece, potrebbe essere affrontato dalla Lega di Serie A il tema relativo agli stipendi con i club che spingono per i tagli a seguito della crisi economica scatenata dalla pandemia di Covid-19. Possibile, stando a fonti federali, che venga consentito uno slittamento delle mensilità, ma comunque da pagare entro l’iscrizione ai prossimi campionati, quindi entro giugno. (ANSA).