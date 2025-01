FESTIVAL XS | Al Teatro Genovesi prende il via la sedicesima edizione

Una preview ed un “fuori concorso” per dare inizio al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, ideato ed organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l’IIS Genovesi-Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell’Unione Italiana Libero Teatro Campania e che quest’anno compie sedici anni.

Sabato 25 gennaio alle ore 21.15, domenica 26 gennaio alle ore 19.00 e sabato 1° febbraio alle ore 21.15, al Teatro Genovesi andrà in scena “Tornerai!”, un emozionante viaggio attraverso parole e musiche del periodo bellico 1940-1945. Lo spettacolo, curato da Marida Niceforo e Marcello Andria, è un omaggio alla memoria e alla resilienza umana attraverso testi e melodie dell’epoca. Le luci e il suono sono di Antonio Cuccia, mentre le registrazioni sono a cura di Marco De Simone e Roberto Lombardi. Il cast: Marcello Andria, Felice Avella, Anna Dalfino, Gigi D’Andria, Gaetano Fasanaro, Andrea Iannone, Fulvio Marino, Marida Niceforo, Giampiero Pierro e Laura Vitale.

Da domenica 26 gennaio 2025, prende ufficialmente il via, sempre al Teatro Genovesi, il sedicesimo Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno con la presenza di compagnie che arrivano da diverse città italiane. La rassegna anche quest’anno sarà caratterizzata da una proposta teatrale che esplora temi e generi diversi.

E così dopo il taglio del nastro con Blue Champagne e Compagnia dell’Eclissi (fuori concorso) in “Tornerai! Parole e suoni nel tempo di guerra: 1940-1945”, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 19.00, al pubblico del Teatro Genovesi dal Co.C.I.S. – Teatro 99Posti di Mercogliano (AV) sarà proposto “Una pura formalità” di Pascal Quignard (dall’omonimo film di Giuseppe Tornatore). Domenica 16 febbraio 2025, alle ore 19.00, la Compagnia SenzaConfine di Fasano (BR) presenterà “InVIOLAta” di David Marzi e Teresa Cecere; mentre domenica 23 febbraio 2025, alle ore 19.00, con la Compagnia della Lira di Casamassima (BA) si assisterà a “Che pasticcio Mrs. Peach il musical” di Alessandro Iacovelli. Domenica 2 marzo 2025, alle ore 19.00, La Corte dei Folli & Compagnia Primo Atto di Fossano/Saluzzo (CN) calcherà le tavole del teatro di via Sichelgaita con “2.24 dueeventiquattro” di Pascual Carbonell e Jeronimo Cornelles (traduzione di Antonia Mele). Domenica 9 marzo 2025, alle ore 19.00, la Filodrammatica Orenese di Vimercate (MB) porterà in scena il suo “Novecento” di Alessandro Baricco. Il cartellone per domenica 16 marzo 2025, alle ore 19.00, prevede Ophelia and the Corò nuts di Padova in “Romanzo breve, ovvero una prevedibilissima commedia romantica in pantomima musicale” di R. Ranzato, C. Corò e C. Maffia. Domenica 30 marzo 2025, alle ore 19.00, la Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” di Rovereto (TN) concorrerà per il podio con “Come due angeli sul cornicione, c’eravamo troppo amati” di Roberto Marafante. La finale quest’anno è in programma domenica 13 aprile 2025, alle ore 19.00, con lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Per ulteriori informazioni sul festival, contattare il numero 338 2041379 o visitare il sito ufficiale: www.compagniadelleclissi.eu.