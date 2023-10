Festa della Castagna di Rofrano, 3 e 4 novembre

Conto alla rovescia per la Festa della Castagna di Rofrano, il tradizionale appuntamento dedicato alla protagonista dell’autunno nell’entroterra cilentano.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà nelle serate del 3 e 4 novembre, grazie all’impegno di diverse associazioni locali (Oratorio Madonna di Grottaferrata, U.S. Rofrano e Pro Loco Rofrano, con la collaborazione della Raffaele Passarelli Onlus). Due serate di gusto e tradizione, durante le quali i vicoli di Borgo San Vito si animeranno per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Un’occasione imperdibile per assaporare le preparazioni locali a base di castagne, tra cui spiccano i “Triìddi”, particolare pasta che nasce proprio nella Rofrano antica e che solo qui è possibile assaporare nella sua versione originale ed inimitabile – con peperone crusco. Non mancheranno, poi, i caratteristici “Bucchinotti”, dolci con ripieno di castagne da mangiare in un sol boccone (da qui il nome). Caldarroste scoppiettanti, buon vino e tante altre specialità vi aspettano tra gli stands, in un’atmosfera riscaldata dai bracieri ardenti e dal calore della musica popolare.