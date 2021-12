 “ Festa degli Auguri” al “Rotary Club Salerno Est”

“Parigi, o cara, noi lasceremo, la vita uniti trascorreremo”. Con i versi di questo famoso brano del terzo atto de “La Traviata” di Giuseppe Verdi, interpretati con grande presenza scenica ed eccellenti qualità vocali dal tenore Francesco Fortes e dal soprano Valentina Balancione , accompagnati al piano dal Maestro Maurizio Iaccarino, nella grande sala del “Grand Hotel Salerno” trasformata per alcuni minuti nella camera da letto di Violetta che, sforzandosi di apparire sana, finalmente riabbraccia Alfredo, è iniziata la seconda parte della serata organizzata dal “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Marilena Montera , in occasione della tradizionale “Festa degli Auguri” dedicata alle arie di Verdi, Puccini e Bizet, intrise di pathos e di sentimento, ma anche alle più belle canzoni natalizie italiane ed internazionali.

La dottoressa Marilena Montera, dopo la “Preghiera del Rotariano” letta dalla rotaractiana Federica Turchi, ha tracciato il bilancio dei primi sei mesi di attività del Club:” Stiamo organizzando, insieme a nove Club Rotary e a tutti i Club Rotaract e Interact di Salerno il “Progetto Nereus” che prevede l’acquisto e l’installazione, nelle acque del Porto di Salerno, di sei impianti Seabin: gli innovativi cestini mangia-rifiuti che galleggiano a pelo d’acqua e che eliminano le microplastiche dal nostro mare. Stiamo continuando a seguire i progetti dedicati alla comunità di Pastorano, anche con il progetto “Sport Salute Benessere e Vaccinazioni”, rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie del territorio salernitano. Con altri Club Rotary del territorio stiamo continuando a sostenere la ricerca avviata dal professor Alessandro Weisz dell’Università di Salerno, che sta lavorando a un progetto di monitoraggio della diffusione e variabilità genomica del virus Covid- 19 in Campania. Il mese di dicembre è dedicato dal Rotary alla famiglia e questa festa di amore è per noi la festa della famiglia rotariana”. La presidente, insieme alla figliola, l’ingegnere Anna Gallo, ha distribuito come doni natalizi dei fiori realizzati in tessuto dai ragazzi diversamente abili ospiti dell’associazione “La Nostra Famiglia” di Cava De’ Tirreni. Durante la serata sono stati presentati due nuovi soci del Club: il professor Vincenzo Michele Sellitto, trasferitosi dal Club Rotary di Termoli, e il professor Rodolfo Citro, presentato dal Past President Antonio Brando. A portare i saluti e gli auguri del Governatore del Distretto Rotary 2101, il dottor Costantino Astarita, è stato l’Assistente del Governatore, l’avvocato Ciro Senatore.

Aniello Palumbo