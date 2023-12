“Festa degli Auguri” al “Rotary Club Cava De’ Tirreni”.

“Correva l’anno 1223 quando San Francesco d’Assisi scelse l’umile paese montano di Greccio, per rievocare la nascita del Salvatore facendo realizzare il primo presepe, uno dei simboli più belli della cristianità che accomuna tutti. Con questo spirito di fratellanza e di vicinanza con i più deboli, dobbiamo portare avanti i principi del Rotary, offrendo il nostro service”. Nel rispetto del suo motto dell’anno: “Innovare nella tradizione”, è stato il Presidente del “Rotary Club Cava De’ Tirreni”, l’avvocato Ugo Sorrentino, a dare avvio alla tradizionale “Festa degli Auguri” tenutasi presso l’Hotel Victoria Maiorino di Cava De’ Tirreni. Dopo i saluti del Prefetto, l’avvocato Carlo Nardacci, che ha ricordato che il prossimo anno si celebreranno i quarant’anni di fondazione del Club, e la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta da Don Beniamino D’Arco, il presidente Ugo Sorrentino ha tracciato un bilancio dei primi sei masi di attività del Club e sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia con gli altri Club Rotary del territorio:” Insieme stiamo portando avanti tanti importanti progetti come quello distrettuale denominato “Op garden Burkina Faso” che ci vede impegnati insieme al Club capofila, il “Rotary Salerno Picentia”, e agli altri Club nella realizzazione di un sistema Agro-Silvo-Pastorale in Burkina Faso; il progetto presso l’ICATT, l’Istituto a Custodia Attenuata, di Eboli, coordinato dal Formatore Distrettuale Gaetano Pastore, che prevede anche uno spettacolo teatrale per preparare il quale i detenuti dovranno acquisire determinate professionalità che successivamente, una volta scontata la loro pena detentiva, serviranno per inserirsi nel mondo del lavoro. Stiamo partecipando anche al progetto distrettuale “Le Domeniche della Salute”, ideato dal nostro Club, che quest’anno prevede anche degli incontri di alfabetizzazione sanitaria con Club capofila il “Rotary Salerno Nord dei Due Principati”; con il “Rotary Club Costiera Amalfitana” stiamo partecipando alle celebrazioni in onore del Beato Gerardo Sasso, fondatore dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. Con l’ACI di Salerno, nel mese di gennaio, realizzeremo un progetto di sicurezza stradale che porteremo nelle scuole del nostro territorio. Il presidente Sorrentino ha ricordato anche l’importante incontro sulla Pace che si terrà il 18 gennaio presso la Caserma D’Avossa sede del glorioso 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide” e la serata di presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore Vito Pinto: “Il Diario del Priore”.

La consorte del presidente, Katia Sannino, ha consegnato a tutti i presenti dei doni natalizi da lei stessa realizzati con grande amore. Ad impreziosire la serata il musicista salernitano Marino Cogliani che accompagnandosi con la chitarra, proponendo la classica posteggia napoletana, ha eseguito i brani della tradizione napoletana come: “Fenesta vascia”; “Silenzio cantatore”, “Era de maggio”, “I’ te vurria vasà”, “Palomma ‘e notte”, “Lacreme napulitane” e canti natalizi come “Tu scendi dalle stelle”, “Astro del ciel” e “Silent Night”, cantato a cappella, e in napoletano, come ‘A Nuven e “Quanno nascette Ninno”. A portare i saluti e gli auguri del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Ugo Oliviero, è stato l’Assistente del Governatore Andrea Di Lieto, mentre i saluti del Sindaco del Comune di Cava De’ Tirreni Vincenzo Servalli sono stati portati dall’Assessore all’Istruzione Lorena Iuliano che ha lodato le tante iniziative intraprese sul territorio dal Club rotariano.

Aniello Palumbo