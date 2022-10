Erasmus Days 2022. Sesta edizione dedicata all’anno europeo della gioventù, venerdì 14 al Chiostro di San Giovanni a Cava.

E’ dedicata all’Anno Europeo della Gioventù la sesta edizione degli Erasmusdays, evento promosso da tutte le Agenzie nazionali Erasmus con il patrocinio della Commissione europea.

Una tre giorni, dal 13 al 15 ottobre, durante la quale gli Istituti potranno proporre incontri online o in presenza per condividere la propria esperienza attraverso mostre, concerti, proiezioni video, teatro, tandem linguistici, momenti di scambio di informazioni e apprendimento. Lo scopo è far conoscere i risultati dei progetti realizzati, ma anche l’occasione per scoprire il Programma.

“Let’s celebrate Erasmus” è l’evento organizzato dai docenti del Dipartimento di Lingue straniere del Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni che sarà impegnato, venerdì 14 ottobre, dalle ore 9.30, nella sala conferenze del Complesso monumentale di San Giovanni, nella presentazione dei progetti Erasmus e di eTwinning, realizzati e in fase di realizzazione.

Ai saluti della Dirigente scolastica del De Filippis Galdi, prof.ssa Maria Alfano, seguirà un ricco programma di interventi: prof.ssa Anna Russo, Ambasciatrice Erasmus+, prof.ssa Alessandra Gravina, Ambasciatrice Erasmus+ Ufficio scolastico regionale Campania, dott.ssa Lorena Iuliano, Assessore all’Istruzione, Comune di Cava de’ Tirreni, prof.ssa Linda Barone, Presidente Commissione Erasmus – Facoltà di Lingue – Unisa, Dott. Francesco Piemonte, responsabile Europe Direct Salerno, On. Lucia Vuolo, Europarlamentare. Nel corso della cerimonia interverrà, in modalità remota, Karin Helmerson, International Coordinator – Frida Utbilding AB.

Erasmusday sarà anche l’occasione per la consegna agli studenti degli attestati Quality eTwinning e per le certificazioni linguistiche conseguite.