Enzo Avitabile a Tramonti nell’ambito della rassegna “Meraviglie – I sentieri dei sensi”

Quarto appuntamento con gli spettacoli della rassegna manifestazione “Meraviglie – I sentieri dei sensi”. Giovedì 24 agosto, al campo sportivo di Tramonti “Franco Amato” nella frazione Pietre, dalle ore 21,30 andranno in scena Enzo Avitabile e I Bottari.

Enzo Avitabile è nato e cresciuto a Napoli. Inizia a studiare il sassofono da piccolo e negli anni tra il 1976 e il 1977 collabora con Pino Daniele all’album “Terra mia”. Nel 1982 esce il suo primo lavoro discografico intitolato “Avitabile” a cui segue, nel 1986, “S.O.S. brothers” che è impreziosito da una copertina disegnata da Andrea Pazienza. Nel 2000 comincia le prime sperimentazioni con i Bottari di Portico. Il 27 marzo 2017 vince due premi David di Donatello per la colonna sonora del film “Indivisibili” di Edoardo De Angelis, nel 2019 il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora inserita nel film “Il vizio della speranza”. Nel corso della sua attività ha collaborato con artisti del calibro di James Brown, Tina Turner, Bob Geldof, Giorgia, Randy Crawford, Mory Kante. Ha, inoltre, scritto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e orchestre sinfoniche. L’ultimo album – “Il treno dell’anima” – è uscito nel 2022.

L’ingresso è gratuito.

La manifestazione “Meraviglie – I sentieri dei sensi” è un intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.

Info: 3511642584; associazionekorakora@gmail.com

I visitatori potranno parcheggiare nel piazzale della Chiesa di Tramonti e nel campetto piccolo.