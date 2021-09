Emeergenza danza, venerdì 23 all’Arena del Mercatello.

Si svolgerà venerdì sera, all’Arena del Mercatello, la seconda edizione di Insieme per la danza, l’evento delle scuole salernitane di #EmergenzaDanza

Le scuole di danza di Salerno e provincia scendono nuovamente in campo per puntare i riflettori sulle difficoltà affrontate in questo settore, in tempi di Covid: venerdì, alle 20.15, all’Arena del Mercatello, si svolgerà la seconda edizione di Insieme per la Danza.

L’evento è organizzato dal gruppo #EmergenzaDanza, che riunisce varie scuole salernitane ed è nato lo scorso anno con lo scopo di catalizzare l’attenzione sulle tante difficoltà affrontate nel lungo periodo caratterizzato dalla pandemia.

Si torna così sul palco, assieme, per sottolineare che quell’emergenza non è finita, ma che, nello stesso tempo, la passione per questa disciplina ha consentito e consente alle scuole ed alle loro allieve di superare ogni ostacolo.

Il lungo periodo di chiusure ed aperture a singhiozzo hanno messo in ginocchio l’intero settore, tra i più penalizzati dalla pandemia. Le scuole di danza hanno stretto i denti e sono andate avanti, nonostante un cammino sempre più in salita.

Così, a suon di coreografie realizzate in dad, lezioni all’aperto in spazi di fortuna, si è cercato di non mollare, di non abbandonare le proprie allieve e c’è anche chi è riuscito a dare vita a spettacoli di fine anno, all’insegna della speranza e della voglia di ripartire.

E’ proprio all’insegna di questo desiderio di ricominciare, di tornare finalmente e realmente in sala e nei teatri, che nasce la seconda edizione di “Insieme per la Danza”.

#EmergenzaDanza è composto da: Adele Ariano, Alessandra Autuori, Maria Rosaria Bacco, Luc Bouy e Gaetano Petrosino Bouy, Maria Cardamone, Stefania Ciancio, Annamaria Clarizia e Rosario D’Urso, Serena D’Amore e Alessia Scermino, Loredana Di Filippo, Roberta Dipino e Ketty Lanzara, Federica Ferri, Fiorella Iaccio, Anna Iorio e Valeria Milingi, Ylenia Ippolito, Maria Vittoria Maglione e Caterina Ceravolo, Marina Magurno, Loredana Mutalipassi, Iole Santimone, Eleonora Santoro, Alessia Siano. La serata sarà presentata da Guido Mastroianni.