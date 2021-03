DiVini Libri, terzo appuntamento ad Eboli lunedì 22.

Il 22 marzo, alle ore 18:00, si terrà il terzo appuntamento, della Rassegna Letteraria,

DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore, si presenterà il libro “Deserto fiorito”, scritto da

Antonio Martone, edito da De Frede Editore.

La presentazione del libro, che si svolgerà Online, si potrà assistere collegandosi alla pagina

Facebook DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore, e sul canale youtube Eboli channel.

L’autore Antonio Martone, professore di Filosofia politica, presso il Dipartimento di Studi

Politici e sociali dell’Università di Salerno, chiacchiererà con il prof. Vincenzo Pietropinto,

la giornalista Rossella Pisaturo, e con il Dr. Gianni Romaniello.

Gli attori, Anna Bambino e Raffaele Sansone, della Compagnia teatrale Educarteatrando,

leggeranno brani da alcuni racconti, tratti dal libro “Deserto fiorito” .

Il libro è una serie di racconti, il cui protagonista è il tempo, che non è una temporalità

sospesa e cristallizzata, bensi una dimensione che può assumere visibilità soltanto attraverso

il mutamento dei volti e delle emozioni umane.

Il titolo del libro, “Deserto fiorito”, non è stato scelto a caso, perchè l’immagine del deserto

è una delle più potenti e suggestive della storia dell’uomo, il nulla, costituisce l’assenza

assoluta di intrecci di vita, di equilibri tra differenze e di alternanza fra stagioni, invece il

fiore con la sua fioritura, sono la nascita, la crescita e l’affermazione del colore nelle sue

infinite grandazioni cromatiche.

“Che cosa ci fa un uomo in una notte d’inverno, in una foresta, alla ricerca di un messaggio

misterioso (Il messaggio del vento)? Chi è la donna che un viaggiatore incontra un giorno su

un treno (Il viaggiatore)? Quale sarà il ruolo di una psicologa nella sorte di un uomo che ha

perso la compagna in un incidente stradale (La psicologa)? Che cosa significano alcune foto

trovate per caso in una casa diroccata di un vecchio paese (Le foto del paese antico)? Che

cosa succede ad un uomo che torna nel paese dove ha le sue radici? (Lo specchio del

tempo)? E ancora, in quale maniera il Sessantotto ha pesato sull’esistenza di un insegnante

di mezz’età che si trova a fare i conti con la sua vita (Cani neri)? E, infine, come si svolge

un’amicizia che nasce, cresce e si dissolve nel cuore degli anni Ottanta in un paese italiano

(Rocco e Reagan)? Sono questi soltanto alcuni dei personaggi di cui qui si narra.

Partner dell’evento sono Radio Castelluccio RCS75, Luoghi d’Autore, Eboli channel e la Pro

Loco Eboli Don Donato Paesano.

Un libro da leggere tutto di un fiato.