Danza, la compagnia vietnamita Arabesque a Largo Barbuti venerdì 21 per Incontri

Sarà la compagnia vietnamita Arabesque Dance Company la protagonista dell’appuntamento estivo della sesta edizione di “Incontri”, la rassegna di danza contemporanea organizzata dall’Associazione Campania Danza con la direzione artistica di Antonella Iannone.

Venerdì 21 luglio 2023, alle ore 21, a largo Barbuti, nel cuore antico della città di Salerno, si vivrà la lunga notte tersicorea inseguendo le geometrie dei danzatori nel loro “Free time”.

Fin dall’inizio la compagnia, fondata nel 2008 dal coreografo Nguyễn Tấn Lộc, ha avuto l’obiettivo di creare contesti utili alla crescita artistica di coreografi e danzatori e dar vita a opere uniche ed originali. Arabesque crea degli interessanti connubi di stili e linguaggi della danza dal classico al moderno e propone una sua forte identità che racconta diversi aspetti della cultura vietnamita in uno stile moderno ed unico. “Melting” e “KliselameF (Female Silk)” sono le due coreografie che si alterneranno sulle tavole del palcoscenico sotto le stelle, la prima firmata dal coreografo Lim SunYoung e la seconda da Nguyễn Tấn Lộc. La direzione artistica è di Nguyen Tan Loc. Biglietti acquistabili su postoriservato.it oppure presso il botteghino la sera dello spettacolo. Info e prenotazioni campaniadanza@tiscali.it, infoline 3512398684.

La rassegna è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l’importante riconoscimento del MiC che sostiene l’iniziativa. L’edizione 2023 della rassegna di danza contemporanea “Incontri” è organizzata dall’Associazione Campania Danza e realizzata in collaborazione con Bimed e Casa del Contemporaneo e con il sostegno della Regione Campania e patrocinio dei Comuni di Salerno, Pellezzano e Sala Consilina.

Il 5 settembre saranno i danzatori di ResExtensa con “Nest” ad essere i protagonisti del palcoscenico sotto le stelle di Largo Barbuti. Il 6 settembre ci sarà la compagnia GDO e il suo “AssenzaSquilibrioEquilibrio”; Il 14 ottobre la compagnia Borderline si esibirà alla Sala Pasolini con l’ultima produzione in curriculum, “Invisible Patterns”, firmata da Joan Van Der Mast; il 15 ottobre, sempre alla Sala Pasolini, l’ARB Dance Company presenterà “Plan B” e l’idea di cambiamento; il 25 ottobre si andrà al Teatro Ghirelli per Artgarage in “Boxing Valentine”, il nuovo lavoro di Emma Cianchi. Il 29 ottobre al Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina sarà ospite la compagnia GDO in “Corpi e Note: concerto di armonie”; il 4 novembre Zerogrammi alla Sala Pasolini porterà “Inri”, un racconto dai colori grotteschi, paradossali e improbabili. Il 5 novembre danza per grandi e piccini con TPO e “Farfalle”; il 15 novembre con Movimento Danza e Davide Valrosso “Il canto delle mani” al Teatro Ghirelli gli spettatori diventeranno gli unici interlocutori del ritmo della danza che si gioca in un susseguirsi d’immagini. Il 25 novembre la compagnia EGRIBIANCODANZA sarà alla Sala Pasolini con “Scritto sul mio corpo”, una preghiera corale profana, che nella sua laicità racchiude gli slanci appassionati, gli sbilanciamenti emotivi, i caratteri umani e spirituali, la precarietà e le speranze del tempo presente. Rimanendo alla Sala Pasolini, il giorno dopo (26 novembre) Mandala Dance Company proporrà “Riti di Passaggio”, la produzione dedicata a Lucien Bruchon.