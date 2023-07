Cilento escluso da Metrò del Mare, la protesta, Villani (M5S): vergognoso

“La mancata attivazione del Metrò del Mare, il servizio che collega il Cilento con Salerno, la costiera amalfitana, Napoli e le isole del golfo, sta penalizzando fortemente l’accesso alle importanti destinazioni regionali. Con le gare regionali andate deserte, si crea un grave danno per il comparto turistico, che si somma alle difficoltà della mobilità su strade, alle criticità legate ai provvedimenti di targhe alterne in Costiera e Penisola. Le gare regionali per l’attivazione del servizio sono andate deserte, aggravando ulteriormente la situazione. È fondamentale che vengano adottate soluzioni concrete e rapide per superare gli ostacoli che impediscono il funzionamento di questo servizio fondamentale per la mobilità e lo sviluppo turistico della regione”. A denunciarlo è la Coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Il Metrò del Mare rappresenta una risorsa strategica per favorire la mobilità sostenibile e il turismo nel Cilento, nonché per creare nuove opportunità economiche per le comunità locali. La sua attivazione contribuirebbe a valorizzare il territorio ea promuovere il patrimonio naturalistico, culturale e storico della regione. Mi impegnerò in prima persona a vigilare attentamente sulle azioni delle istituzioni regionali ea fare pressioni affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per attivare il Metrò del Mare nel Cilento. Siamo determinati a lavorare per il bene dei cittadini e per la crescita economica e sociale del nostro territorio” -conclude Villani-.