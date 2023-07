Dadà in concerto al Cinquanta di Pagani giovedì 6

Continua il “Cinquanta Summer Fest” al Cinquanta – Spirito Italiano che, grazie al supporto di “Radio Base”, invita tutti ad una sola soluzione estiva: lasciati andare!

Giovedì 6 luglio è il turno di Dada’, al secolo Gaia Eleonora Cipollaro, concorrente X Factor 2022. In bilico tra passato e futuro, tra old school e modernità, Dadà propone una musica che è veramente “glocal” se ci si consente la semplificazione, che ha le radici ben piantate nella musica napoletana ma le antenne orientate verso i suoni e le atmosfere del mondo contemporaneo. Vent’otto anni, una carriera che ha iniziato a prendere quota lo scorso anno, prima con un singolo, Cavala che è anche quello che gli ha consentito di superare le audizioni a X Factor, poi con la presenza sul palco al Jova Beach Party nel 2021.

Dada’ è una cantautrice che unisce cultura napoletana e world music con contaminazioni club ed elettroniche. Nel suo background musicale ha lavorato per altri artisti come autrice, compositrice e in team di produzione.

Nel 2021 nasce il progetto Dada’ e pubblica 3 singoli: Jesche, Siente ‘e rrise, Avena, tutti prodotti da Big Fish. Nell’estate 2021 collabora con il dj/producer Dashiki per il singolo Gianna Oh, che viene remixato da figure di spicco delle scene house e afro internazionali come Daniele Baldelli ed Enoo Napa.

Nel 2022 pubblica “Cavala”, un inno alla vita nella sua essenza più autentica e verace, e “Tiè Tiè”, un rituale sonoro per allontanare la malasorte. In estate pubblica “Aumm Aumm”, collaborazione con i dj/producer Ackeejuice Rockers che presenta live sul palco del Jova Beach Party. Grazie a questi brani si fa notare da media come Rolling Stone, Radio 105, Dj Mag ed entra nelle playlist editoriali di Spotify New Music Friday, Novità Pop, Napoli Centro, Equal.

Nell’autunno 2022 arriva la partecipazione a X Factor nel team di Fedez, che la consacra al grande pubblico. Subito dopo aver presentato live “Cavala”, il brano entra al terzo posto della classifica Viral 50 di Spotify nella quale rimane per oltre un mese.

Terminata l’esperienza ad X Factor, il 2 dicembre pubblica il singolo “Mammamà” con Sony Music.

La musica di Dada’ palpita di diverse contaminazioni sonore e identitarie: rappresenta con eleganza e forza espressiva momenti comuni, vicini a tutti, ma da angolazioni personali e talvolta teatrali. La libertà di espressione è al centro della poetica di DADA’, anche sui temi più difficili e intimi: raccontare storie è il fulcro della sua musica, che si tratti di storie vissute sulla propria pelle o di incontri, anche passeggeri, che sulla sua pelle hanno lasciato dei solchi.

Dada’ è una Pierrot in bilico tra la risata verace e la lacrima sulla guancia, disposta a qualsiasi capriola esistenziale pur di sentirsi se stessa. Nei suoi live porta i suoi brani e mash-up da lei prodotti in cui fonde brani della tradizione napoletana, hit internazionali e sonorità elettroniche ricercate.

Con il progetto “Cinquanta Summer Fest” la musica è la protagonista delle serate estive per il cocktail bar all’italiana di Pagani (Sa). Una programmazione interessante, che abbraccia diversi generi musicali, dal funk all’hip-hop, dal cantautorato alla musica sperimentale.

Dopo la prima data di giovedì 8 giugno con il live di Gabriele Esposito, già concorrente di XFactor 11, giovedì 3 agosto sarà il momento dei Flaminio Maphia, il gruppo hip hop che ha collezionato tantissime hit all’inizio degli anni 2000, mentre giovedì 7 settembre il “Cinquanta Summer Fest” chiude con i salernitani Banda Maje.

Sabato 8 e 15 luglio, invece, ci saranno le semifinali del “Cinquanta Music Contest”, il progetto dedicato alle band emergenti. La finale, invece, è prevista per sabato 29 luglio.

Non reta che sedersi, prendere un drink, ascoltare buona musica e poi “lasciati andare”.