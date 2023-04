Cubelli (Fideuram): “Investire sui territori per garantire la crescita” .

“Investire sul business, sullo sviluppo, sul territorio, sui servizi alla clientela, sono sfide fondamentali. Noi scegliamo la vicinanza al territorio per accompagnare la crescita”. Così Fabio Cubelli, Condirettore Generale Area di Coordinamento Affari Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, a margine della inaugurazione della nuova sede di Salerno.

Alla iniziativa presente il vice sindaco di Salerno Paki Memoli, numeri rappresentanti istituzionali e realtà rappresentative della economia salernitana.

“L’obiettivo è essere – ha detto – vicini ai territori, leggere le diversità per offrire servizi anche differenziati perché le esigenze che ci sono a Salerno non sono quelle delle Marche o di Bolzano. Ogni territorio ha sue specificità ed abbiamo le competenze per interpretare le singole esigenze”.

Sulla cultura del risparmio ha aggiunto: “è molto diffusa nel Paese e gli italiani, in ogni momento storico, lo hanno saputo fare. Ora la sfida è trovare i canali perché il risparmio sostenga l’economia reale, lavorare perché diventi investimento per il tessuto produttivo, per le imprese piccole e grandi che sono centrali in Italia”.

Il manager Fideuram ha fatto poi un passaggio sui giovani: “Investiamo qui anche per puntare sui giovani, il settore dei consulenti finanziari va rinnovato ma i giovani vanno accompagnati, formati”.

“A Salerno una grande realtà. Circa 7000 mila clienti e con evidenti margini di crescita. Siamo strategici per la tutela del risparmio e la crescita dei territori” ha sottolineato invece Mario Petti, regional manager del Gruppo.