Costiera, si ribalta autogru tra Maiori e Minori, grave operaio.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato venerdì pomeriggio intorno alle 14 sulla strada statale 163 Amalfitana, nel tratto tra Maiori e Minori.

Un’autogru, impegnata in lavori di manutenzione, si è improvvisamente ribaltata: ad avere la peggio è stato un operaio di 30 anni che si trovava nel cestello e che è stato catapultato sulla scogliera sottostante.

L’uomo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in elisoccorso nell’ospedale di Salerno dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Ferito anche l’operatore del mezzo che è stato coinvolto dal ribaltamento, trasportato nell’ospedale di Castiglione di Ravello dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Le operazioni hanno visto impegnati anche i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Amalfi e la Guardia Costiera. Per qualche ora si è resa necessaria la chiusura al traffico della statale Amalfitana in corrispondenza del chilometro 32,200, nel comune di Minori. La circolazione proveniente da Vietri sul Mare è stata deviata per il Valico di Chiunzi, mentre quella proveniente da Amalfi è stata indirizzata per Ravello.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maiori con il supporto degli automezzi speciali e reparti speleo alpino fluviale si sono adoperati per recuperare l’autocarro e mettere in sicurezza l’area. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Amalfi: i militari, guidati dal capitano Umberto D’Angelantonio, hanno segnalato l’episodio anche al personale del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro che fa capo all’Asl di Salerno. (ANSA).