Corso per bagnino di salvataggio a cura del Salvamento Battipaglia.

Si precisa che i nostri corsi sono aperti ai nostri associati e che quindi per partecipare al Corso per BAGNINO DI SALVATAGGIO è necessario prima fare richiesta per diventare socio della nostra associazione, compilando apposita domanda (in allegato) e versando la quota associativa di €10 (dieci) sul C/C 1014189193 o iban IT46V0760115200001014189193 (Poste Italiane) intestato a SOCIETÀ’ NAZIONALE DI SALVAMENTO SEZIONE BATTIPAGLIA.

Modulo compilato e ricevuta di versamento vanno inviati a questa mail, per poi essere consegnati in originale alla prima occasione utile di incontro (prima giornata di corso).

Qualora il partecipante non avesse ancora compiuto la maggiore età, il modulo dovrà essere sottoscritto anche dal genitore/tutore. Quest’ultimo è inoltre invitato ad assistere all’introduzione del nostro percorso (la prima ora della prima giornata di corso), allo scopo di conoscere le strutture e le modalità didattiche cui sarà sottoposto il minore durante l’attività formativa.

La quota complessiva del corso per BAGNINO DI SALVATAGGIO è di € 350 (trecentocinquanta), e servirà a sostenere le spese di gestione del corso, di segreteria e di rilascio del brevetto.

La partecipazione al corso si conferma inviando una mail all’indirizzo salvamentobattipaglia@gmail.com entro e non oltre il giorno 23/10/2021 , con ricevuta di versamento effettuato di acconto € 200 (duecento), sugli stessi riferimenti bancari sopra indicati. Specificare nella mail NOME E COGNOME del corsista.

La restante quota di € 150 (centocinquanta) sarà saldata in contanti alla prima giornata di corso, prevista per il giorno 26/10/2021, presso l’impianto piscina Ici Sport Scuola nuoto Federale,Via Padova 80 , Battipaglia (SA).

Qualora il corso dovesse essere posticipato, o non dovesse raggiungere numero idoneo di partecipanti, è possibile richiedere la restituzione della quota anticipata.

Alla prima giornata del corso l’iscritto dovrà consegnare:

Certificato del medico curante attestante l’idoneità all’attività

Fotocopia documento di identità (comprensivo di codice fiscale e residenza)

Quota sopra indicata quale saldo della quota totale prevista per le spese di gestione del corso, di segreteria e di rilascio del brevetto.

Fototessera

Tutte le informazioni relative al corso sono inserite nell’informativa in allegato; restiamo in ogni caso a disposizione per ulteriori chiarimenti al seguente recapito telefonico 331 464 4709 (Francesco, segretario di sezione).

