Corrado di Gaeta è il nuovo Presidente del “Rotaract Club Salerno Campus dei Due Principati ” 

“Diamo ossigeno al futuro” è questo il motto scelto da Corrado di Gaeta, il nuovo presidente del ” Rotaract Club Salerno Campus dei Due Principati” , che frequenta l’ultimo anno del “Corso di Laurea Magistrale in Farmacia” all’Università di Salerno, :” Un motto dedicato all’ambiente perché la maggior parte dei progetti che porteremo avanti, scelti insieme al Consiglio Direttivo e a tutti soci, saranno dedicati all’ambiente: piantumazione di alberi, pulizia delle spiagge, dei sentieri ” ha spiegato il neopresidente di Gaeta che ha ricevuto il collare e lo spillino dal presidente uscente, Vincenzo Maria Adinolfi, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” che si è svolta presso il ristorante “Il Rosmarino”, di Paestum. Il Presidente di Gaeta naturalmente porterà avanti anche i progetti che hanno sempre caratterizzato il Club: ” Soprattutto quelli realizzati nell’ambito del Campus universitario e altri come ”Insieme in passerella” al quale partecipano modelli disabili provenienti da tutta Italia”. Il Past President Vincenzo Maria Adinolfi ha ricordato alcuni dei progetti realizzati nel corso dei suoi due anni di presidenza: ” Nonostante la pandemia, che ci ha costretto a ripensare al nostro modo di agire sul territorio, il nostro Club è cresciuto. Due dei progetti realizzati hanno ricevuto il patrocinio del “Consiglio Regionale della Campania”: “La Capsula del Tempo. – 11.06.2021-11.06.2071” realizzata in ferro, rame e vetro dall’artista rotariano Vittorio Villari, adesso conservata nella sede dell’Archivio Generale di Via Salvatore De Renzi, all’interno della quale abbiamo sigillato oltre quattromila file raccolti in digitale, video, tracce musicali e audio, trecento scritti compresi articoli scritti sui quotidiani, poesie, scritti di alunni di varie scuole della provincia di Salerno e dell’Università, foto che raccontano come le persone hanno vissuto la pandemia. e come sono cambiati i rapporti sociali: un vero archivio storico che sarà riaperto tra cinquant’anni; l’altro progetto è “ Domani Saremo Autonomi ” un progetto di inclusione sociale realizzato insieme ad altri sei Rotaract Club che ci ha consentito di acquistare dei software compensativi necessari per garantire il diritto allo studio agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”. Il Presidente Corrado di Gaeta ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Past President : Vincenzo Maria Adinolfi, Vicepresidente: Mariano Melchionda, Segretario: Maria Paola Adinolfi, Prefetto: Francesco De Vivo, Vice Prefetto: Vincenzo Guglielmelli, Tesorieri: Natasha Sica, Giuseppe D’Arienzo, Rocco Milieri, Consigliere: Maria Vittoria Gargiulo. Il Presidente del Club padrino, il “Rotary Club Salerno Nord Due Principati”, Antonella Cocurullo, ha sottolineato il grande lavoro svolto dal Club Rotaract Campus sul territorio :” Anche nel nuovo anno sociale realizzeremo dei progetti insieme”. (Pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” edizione di Salerno).

Aniello Palumbo