Sono 2354 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 18905 test effettuati per un indice di contagio pari al 12,45%, in calo di un paio di punti circa rispetto al dato fatto registrare ieri pari al 14,13%.

Nove le nuove vittime nelle ultime 48 ore cui si aggiunge un altro decesso precedente registrato nella giornata di ieri.

Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati nelle intensive sono 25 (-4), quelli in degenza 434 (-19). (ANSA).