Sono 7595 i nuovi positivi al Covid in Campania su 42.581 test effettuati per un indice di contagio pari al 17,83%, in leggera flessione rispetto al dato di ieri che si attestava al 18,2%.

Quattro i morti, di cui 3 deceduti in precedenza ma registrati solo nella giornata di ieri.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 38, +1 rispetto a ieri. Aumentano anche i posti letto di degenza occupati, oggi 574 (+21 rispetto a ieri). (ANSA).