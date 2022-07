Convergenze S.p.A. acquisisce Positivo srl.

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), facendo seguito a quanto comunicato in data 30 marzo 2022, rende noto che in data odierna, a seguito del perfezionarsi delle condizioni sospensive contrattualmente stabilite, è avvenuto il closing relativo all’acquisizione delle quote di partecipazione rappresentative del 100% del capitale sociale della società Positivo S.r.l..

L’operazione ha una valenza strategica di grande rilievo in quanto consente a Convergenze di espandersi su territori attualmente non coperti, creando maggior valore aggiunto mediante lo sfruttamento del cross-selling sull’attuale portafoglio clienti di Positivo S.r.l., contribuendo alla crescita e al consolidamento della posizione nel territorio, al fine di diventare sempre più l’operatore TLC di riferimento per la provincia di Salerno.

Positivo S.r.l. ha chiuso il 2021 con ricavi pari a ca. € 1,15 milioni, un EBITDA adjusted1 di ca. € 0,02 milioni e un conseguente EBITDA adjusted margin del ca. 2,1%.

L’operazione non rientra tra le operazioni significative di cui all’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.