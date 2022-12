Consegnati  agli avvocati salernitani  gli attestati di   Curatori Speciali del Minore 

Si è concluso, lunedì scorso, nell’Aula Magna della Cittadella Giudiziaria di Salerno, il Corso di Alta Formazione per Curatore Speciale del Minore organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno in collaborazione col Tribunale Ordinario di Salerno e col Tribunale per i Minorenni di Salerno. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, guidato dal Presidente, l’ avvocato Silverio Sica, conferma l’attenzione alla formazione della classe forense ed alla promozione di iniziative che possano offrire opportunità di crescita professionale e lavorativa. Il Consigliere Referente, l’avvocato Ersilia Trotta ha confermato che: “Il Corso per Curatore del Minore, in attuazione del protocollo d’intesa siglato col Tribunale di Salerno e col Tribunale per i Minorenni di Salerno, consentirà ai colleghi del Foro di accedere all’Elenco di Avvocati disponibili ad assumere l’ufficio di Curatore Speciale del Minore avendo acquisito una preparazione adeguata e specialistica in materia , attraverso un percorso formativo di 60 ore conclusosi con un test finale di verifica delle competenze acquisite”. Al termine della cerimonia, prima della consegna degli attestati ai partecipanti, sono stati donati ai relatori, ai giudici e al presidente dell’Ordine degli Avvocati Silverio Sica, degli alberelli di Natale promossi dalla associazione salernitana di tutela ambientale Ecologia Diritto&Ambiente , presieduta dall’avvocato Michele Landi, che ogni anno, attraverso questa attività, sensibilizza le persone al rispetto dell’ambiente, alla cura e alla importanza delle piante per il benessere di tutti.