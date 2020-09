Giffoni Jazz Festival, da mercoledì 2 a domenica 6 a Terravecchia.

La II edizione del Giffoni Jazz Festival 2020 si svolgerà dal 2 al 6 Settembre 2020 presso l’incantevole Borgo Antico di Terravecchia a Giffoni Vallepiana (Sa).

La capitale del Cinema per ragazzi da oggi diventa anche il centro nevralgico del Jazz in Campania.

Tra le incertezze di quest’epoca e le difficoltà organizzative scaturite dall’emergenza post pandemica GJF2020 ha avuto la forza e il coraggio di andare avanti programmando la seconda edizione di un appuntamento che oramai possiamo definire ciclico.

Il Giffoni Jazz Festival 2020 è un evento organizzato dall’Associazione Culturale e Musicale “DeArt Progetti” con il patrocinio del Comune di Giffoni Vallepiana e del Giffoni Film Festival.

Oltre al doppio concerto in esclusiva nazionale dell’israeliano Avishai Cohen Trio nel cast anche: Stefano Di Battista 4et, Nicola Conte, Antonio Faraò Trio e ThreeOne feat. Giovanni Amato, Soul Six, Enzo Anastasio 5et, Daniele Scannapieco 4et, Carla Marciano 4et, Armanda Desidery 4et e tanti altri.

Protagonista assoluto del #GJF 2020 è il contrabbassista Avishai Cohen, compositore, cantante e bassista jazz israeliano noto soprattutto per aver collaborato, dal 1996 al 2003, con Chick Corea.

I biglietti all’area concerti in Piazza S.Egidio:

euro 13,50+d.p. per concerto e acquistando in prevendita include il servizio navetta a/r

tranne il concerto del contrabbassista Avishai Cohen in doppio set il cui costo è di euro 45,00 + d.p.

Abbonamenti:

• Per i concerti del 2,3,4 e 5 settembre, 1 serata intera [che include 3 concerti] avrà il costo di euro 23,00 escluso il d.p.

• Per i concerti del 6 settembre ESCLUSO IL CONCERTO DI AVISHAI COHEN , il costo in abbonamento sarà di 13,50 + d.p.

• L’Abbonamento per Tutti e 5 i giorni (14 concerti) escluso il concerto di Avishai Cohen avrà il costo di euro 90,00 +d.p.

N.B Il servizio navetta: on line ha un costo di euro 2,50 ma gratuito per chi acquista i biglietti in prevendita. Mentre l’acquisto offline ha un costo di euro 2,00.

Le prevendite sono attive su www.postoriservato.it