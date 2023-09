Con la Coppa Italia inizia la stagione agonistica della Rari Nantes Nuoto Salerno

È giunto il momento del debutto stagionale della Rari Nantes Nuoto Salerno. La nuova stagione agonistica ha inizio sabato 16 settembre con il preliminary round di Coppa Italia, ospitato presso la Piscina Comunale “F. Scuderi” di Catania.

Dopo un finale di campionato al cardiopalma, che ha visto la Rari Nantes conquistare la vittoria e la permanenza in massima serie nella decisiva gara 3 dei playout, i giallorossi sono pronti a ripartire e rilanciare.

Il preliminary round di Coppa Italia rappresenta un test di fuoco per la squadra, sotto la nuova guida tecnica di Christian Presciutti. Il girone in cui è inserita la Rosa Rarinantina è tutt’altro che semplice, con l’Ortigia e il Telimar, rispettivamente terza e quarta forza del campionato appena concluso, e il Nuoto Catania, che tradizionalmente si fa valere in casa propria.

“Finalmente inizia la prima tappa della nostra stagione. Siamo consapevoli di essere in un girone molto duro. Giocheremo contro Ortigia e Palermo, due squadre che, in questi anni, sono diventate delle realtà importanti nel panorama nazionale e internazionale; non a caso lo scorso campionato sono arrivate terza e quarta. Anche il Catania, che ha rinnovato molto e si è ringiovanita, avrà dalla sua parte il fattore campo. Dal canto nostro sono molto curioso di vedere a che punto siamo. Queste partite ci servono molto per amalgamarci come squadra, siamo ancora un cantiere aperto ma andremo sicuramente a giocarci le nostre carte, a viso aperto, provando a migliorare partita dopo partita.” Le parole di Mister Christian Presciutti alla vigilia del debutto stagionale.

PRELIMINARY ROUND – COPPA ITALIA

Prima giornata – sabato 16 settembre

16.30 CC Ortigia-Nuoto Catania

19.00 RN Nuoto Salerno-Telimar

Seconda giornata – domenica 17 settembre

09.30 Nuoto Catana-RN Nuoto Salerno

11.30 Telimar-CC Ortigia 1928

Terza giornata – domenica 17 settembre

16.00 CC Ortigia 1928-RN Nuoto Salerno

18.00 Nuoto Catania-Telimar

Sono quattro i nuovi talenti che si sono uniti alla squadra di quest’anno. Il giovane fuoriclasse croato Ivan Vrbnjak fa il suo debutto assoluto in un campionato italiano, portando con sé un bagaglio di talento e determinazione. Un bentornato speciale è riservato ad Andrea Fortunato, il quale fa ritorno in maglia giallorossa dopo un campionato da protagonista con la Rari Nantes Arechi. Inoltre, gli ex giocatori dell’Anzio Waterpolis, Daniel Presciutti ed Antun Goreta, si sono già integrati perfettamente nel gruppo.

Successivamente la Rari Nantes Salerno sarà in trasferta domenica 1° ottobre per sfidare l’AN BRESCIA nella prima gara di campionato. Il ritorno a casa, presso la Simone Vitale, sarà contro l’Ortigia. Tuttavia, a seconda della qualificazione LEN, questa partita potrebbe essere programmata per il 4 ottobre anziché il 7 ottobre, come inizialmente previsto.

Nuova Formula per il Campionato: Due Fasi

Il campionato 2023/2024 presenta una formula che ricorda quella utilizzata durante la fase acuta dell’emergenza covid.

Fase 1: Un Girone d’Andata

A partire dal 1° ottobre 2023, si darà il via alla prima fase del campionato. Nel girone d’andata, affronteremo tutte le squadre in poco più di due mesi.

Fase 2: Round Scudetto e Round Retrocessione

Dal 24 febbraio 2024, inizierà la seconda fase del campionato. Le squadre verranno divise in due gironi da 7 sulla base della classifica della prima fase. Le prime 7 classificate si contenderanno il round scudetto, mentre le altre 7 si sfideranno nel round retrocessione.

Playoff e Playout:

I Playoff e Playout sono programmati dal 1° maggio al 29 maggio. Le prime quattro squadre classificate nel girone Scudetto avanzano alle semifinali playoff scudetto. Nel girone Scudetto, la 5a, la 6a e la 7a classificata e la 1a classificata si sfideranno per la qualificazione all’Euro Cup. Nel girone Retrocessione, le squadre dalla 3a alla 6a classificata si sfideranno per i playout salvezza, dove l’ultima classificata retrocederà direttamente in A2.