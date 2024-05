Comitato Tuteliamo la Costiera amalfitana: un appello a non sprecare il diritto di voto

In vista delle elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, il Comitato “Tuteliamo la Costiera Amalfitana” lancia un appello ai cittadini dei comuni della Costiera, in particolare dove si vota anche per rinnovare i Consigli comunali. Il nostro territorio, patrimonio dell’umanità, merita una gestione comune e condivisa che superi le limitate visioni localistiche.

La frammentazione amministrativa ha complicato la gestione del territorio, rendendo essenziale l’unità politica e istituzionale della Costiera Amalfitana. Il Comitato pone all’attenzione delle liste elettorali e dei consiglieri comunali in carica alcune problematiche cruciali: l’impatto ambientale e paesaggistico del tunnel Minori-Maiori e del depuratore di Maiori, la necessità di un ampio Piano di Assetto Idrogeologico e misure per contrastare il sovraffollamento turistico.

Il Comitato invita i cittadini a votare in base ai programmi elettorali, esigendo visioni programmatiche precise per il bene pubblico e la tutela del territorio. È ora di pensare a programmazione e prevenzione a livello territoriale, e ovviamente invita a partecipare alle iniziative di contrasto a opere inutili come il tunnel Minori-Maiori e il depuratore di Maiori.