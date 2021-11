Cimitero di Salerno, Codacons chiede intervento immediato di manutenzione.

Loculi aperti, scale inagibili, travi pericolanti: queste sono le condizioni in cui versa il Cimitero di Salerno e che hanno ritratto uno scenario davvero degradante soprattutto nelle due giornate di novembre dedicate alla Commemorazione dei defunti.

È avvilente dover riconoscere ed ammettere come la manutenzione nei servizi cimiteriali sia totalmente inesistente e come la situazione attuale rappresenti anche un evidente pericolo per chiunque si rechi al Cimitero.

“Se non si pensa ai vivi, del resto, come si può avere considerazioni dei morti” – dichiara l’Avv. Matteo Marchetti, vicesegretario nazionale del Codacons – “Purtroppo non mi sorprende affatto lo stato in cui il Cimitero di Salerno si trova, visto che l’amministrazione che dovrebbe vigilare costantemente e occuparsene non è mai nata”.

Pertanto, si inoltra una richiesta urgente al Sindaco della città e al Responsabile dei servizi cimiteriali di agire quanto prima, mettendo in sicurezza e decoro tutta l’area interessata senza maggiori ritardi.