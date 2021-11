Ciclo di Seminari “Trasformazioni della solidarietà nel contesto della crisi pandemica” giovedì 2 2 venerdì 3 all’Università di Salerno.

I prossimi 2 e 3 dicembre avranno luogo i seminari conclusivi del Ciclo di incontri “Trasformazioni della solidarietà nel contesto della crisi pandemica”, curato dal Prof. Dario Verderame, nell’ambito delle attività promosse dal Center for European Studies (CES), Disps/Unisa.

Il 2 dicembre, Carlo Burelli (Università di Genova) e Niccolò Donati (Università di Milano) parleranno di “La carenza di solidarietà funzionale nell’Unione Europea”, mentre venerdì 3 dicembre, Sandro Cattacin e Fiorenza Gamba dell’Università di Ginevra presenteranno un seminario dal titolo “Una momentanea assenza di rituali: effetti e sfide delle cancellazioni rituali durante i lockdowns”.

Per i saluti istituzionali saranno presenti Gennaro Iorio (Direttore del Dipartimento di Studi Politici e Sociali) e Massimo Pendenza (Direttore del Center for European Studies – DiSPS); introduce Dario Verderame (Center for European Studies – DiSPS).

Con questo ciclo di seminari il Center for European Studies (CES)/Unisa ha inteso analizzare le trasformazioni dei confini materiali e simbolici della solidarietà a livello europeo e globale nel contesto della crisi generata dal Covid-19. Oggetto dei seminari proposti è la relazione tra crisi pandemica e migrazioni, tra la prima e la lotta ai cambiamenti climatici, tra la prima e le diseguaglianze e la povertà globali.

Gli incontri, aperti al pubblico e gratuiti, si terranno su Piattaforma Teams. Per partecipare scrivere a: dverderame@unisa.it .

