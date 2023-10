Chinotto Neri prende il largo al Salerno Boat Show con Bed and Boat, dealer Campania di ZAR Formenti

Chinotto Neri, brand di eccellenza del Made in Italy, dal 1° al 5 novembre 2023, in occasione della settima edizione del Salerno Boat Show, sarà partner tecnico di Bed and Boat, unico distributore ufficiale della Campania di ZAR Formenti, azienda leader nella progettazione e nella produzione di gommoni che garantiscono una miscela perfetta di alta tecnologia, raffinato artigianato, rigorosa tecnica e un’indiscussa eleganza estetica.

Il Salerno Boat Show è aperto al pubblico nel Porto Turistico di Marina d’Arechi-Salerno, da mercoledì 1° a domenica 5 novembre, dalle 10.00 ore alle ore 18.00, con ingresso gratuito.

“E’ sempre un grande piacere – sostiene Giordano Giglio, Direttore Marketing di Chinotto Neri – affiancare realtà imprenditoriali di eccellenza ed allietare il pubblico di grandi eventi con le nostre bevande. In questo autunno inoltrato porteremo il sapore dell’estate per celebrare il mare e nuove rotte da scoprire”.

Annunciato nel corso del Salone Nautico Internazionale di Genova, il Salerno Boat Show accoglie gli operatori del settore nautico e gli appassionati del mare in uno degli scenari più glamour ed attraenti delle coste italiane, a poche miglia dalla Costiera Amalfitana e dall’isola di Capri. L’evento, organizzato da Marina d’Arechi-Salerno port village, è una suggestiva vetrina di 36.000 mq che promuove l’incontro con la clientela nautica. Con l’esposizione a mare e a terra di imbarcazioni, la partecipazione di imprese e operatori legati all’indotto nautico, all’abbigliamento e ai servizi al diporto, il Salerno Boat Show è un punto di riferimento per la nautica del Centro-Sud Italia. Durante la manifestazione sono sempre possibili le prove a mare, con relativa assistenza all’ormeggio e ai servizi cantieristici.