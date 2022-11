Che Comico, Enzo & Sal al Ridotto sabato 26 e domenica 27.

Il pubblico televisivo ha imparato ad amarli grazie alla loro comicità, corrispondendo loro un grandioso successo nel panorama del piccolo schermo italiano e dello spettacolo.

L’inossidabile duo formato da Enzo & Sal arriva a Salerno, ospite della stagione di Che Comico, ideata dalla Gv Eventi, con la direzione artistica di Gianluca Tortora e in programma tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti.



Sabato 26 e domenica 27 novembre i due comici promettono di far ridere il pubblico a suon di Sketch life, questo il nome dello spettacolo – carrellata delle loro più esilaranti gag.



Insieme da oltre vent’anni, Vincenzo Busto e Salvatore Strazzullo, sono artisti con la comune passione per gli spettacoli divertenti e il cabaret. Come loro stessi hanno raccontato, si sono conosciuti all’età di 16 anni e sono diventati grandi amici e grandi complici sul set. Tutto è nato nel 2002 – «diversi chili fa» hanno detto – e da allora il loro percorso è stato un crescendo di consensi e successi.

Nel 2007, durante un corso di scrittura comica, si sarebbero ritrovati e avrebbero deciso di entrare in duo nel mondo del cabaret. Il pubblico del piccolo schermo li ha visti a Made in Sud, a Colorado e poi a Honolulu, trasmissioni dedicate alla risata con tanti comici sul palcoscenico. Su Instagram sono seguiti da migliaia di follower e condividono contenuti legati alla loro attività artistica.

INFO UTILI Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Ridotto sabato alle 21.15 e domenica alle 19. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com.