Casa Olympic in collaborazione con l’Olympic Salerno ed il patrocinio della Salernitana organizza la prima “Family Cup – Memorial Serena Sammarco”.

Casa Olympic in collaborazione con l’Asd Olympic Salerno e con il patrocinio dell’Us Salernitana 1919, organizza la prima edizione della “Family Cup – Memorial Serena Sammarco”, torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Under 9. L’evento si disputerà il prossimo 2 giugno presso Casa Olympic a Salerno in un’unica giornata ed è intitolato alla memoria della giovane e stimata fotografa, da sempre vicina alla famiglia biancorossa e al presidente Pisapia, scomparsa prematuramente lo scorso luglio. Serena, nota non solo negli ambienti delle cerimonie, ma anche in ambito giornalistico, artistico e associativo, era una persona solare, innamorata della luce di volti e luoghi. Con la sua inseparabile Vespa e l’inconfondibile Casco Giallo, faceva parte della quotidianità della città di Salerno e impersonificava la parola FAMIGLIA nel migliore dei modi, perchè lei, come un parente e più di un parente stretto, c’era sempre, accompagnata da un sorriso contagioso e da una disponibilità fuori dal comune.

Importante il corollario benefico del torneo “Family Cup – Memorial Serena Sammarco”. Nel corso della giornata sarà istituita una raccolta fondi da destinare alla Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia e la US Salernitana 1919 metterà all’asta alcune maglie da gara ufficiali il cui ricavato verrà interamente devoluto alla succitata Fondazione.

La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è una realtà non a scopo di lucro nata in Italia nel 1999 con l’obiettivo di aiutare i bambini malati e in condizione di disagio ad avere un futuro migliore. L’opera principale è quella di aprire e gestire le Case Ronald McDonald, vicino ai principali centri pediatrici in Italia, e le Ronald McDonald Family Room all’interno dei padiglioni pediatrici dei principali ospedali italiani. Attraverso i suoi programmi – Casa Ronald e Family Room – non solo consente l’accesso a cure d’eccellenza, ma supporta le famiglie, permette loro di essere attivamente coinvolte nella cura dei propri figli e favorisce l’implementazione del modello di cura «Family Centered Care». Le Case Ronald McDonald attive in Italia sono 4: Casa Ronald Brescia, Casa Ronald Roma Palidoro, Casa Ronald Roma Bellosguardo e Casa Ronald Firenze. Le Ronald McDonald Family Room invece sono 3 e si trovano a Bologna, ad Alessandria e a Milano. Dall’apertura della prima Casa Ronald in Italia, nel 2007 a oggi sono state accolte nelle Case Ronald e Family Room più di 48.000 persone, per oltre 250.000 notti in totale. Ogni anno, le sole Case Ronald e Family Room italiane consentono alle famiglie ospiti un risparmio di quasi 2 milioni di euro in spese di alloggio.

Il torneo “Family Cup – Memorial Serena Sammarco” è organizzato grazie anche alla preziosa collaborazione di Ceramiche Refin Spa, brand di fama mondiale nella produzione di rivestimenti in gres porcellanato per la casa e il settore contract, e anch’essa sostenitrice della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia.

Per maggiori informazioni e per aderire alla manifestazione, si può contattare l’organizzazione del torneo al 3884669000 o al 3288090077 o via mail a eventi@casaolympic.it